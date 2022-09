Panenská ulica bude na jeden deň opäť patriť Dobrému trhu

Bratislava 21. septembra (TASR) – Panenská ulica v Bratislave bude jeden deň opäť patriť trhovníkom, susedom, umelcom, remeselníkom, domácim výrobkom či rozmanitým kultúram. V sobotu (24. 9.) sa tam uskutoční tradičný pouličný festival Dobrý trh. Ten so sebou prinesie tému Dobré vzťahy = Dobrá klíma, pretože podľa organizátorov len silné komunity môžu reagovať na klimatickú výzvu.



"Hlavná téma jesenného vydania má trochu provokovať, trochu motivovať a hlavne, pýtať sa a dávať odpovede na otázku - Ako sa nám spolu dobre žije? A dobre je nám zväčša tam, kde panuje porozumenie," približujú organizátori.



Na Dobrý trh sa tak napríklad vracia [fjúžn] zóna, ktorá návštevníkov zoznámi s Bratislavčanmi z celého sveta. Pripravené budú workshopy, ochutnávky netradičných jedál, hudba či tanec. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje prinesie diskusie a workshopy, ktoré priblížia klimatické výzvy a ich možné riešenia. Projekt LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti prispeje prednáškami a workshopmi na tému inklúzie LGBTQ veriacich.



Diskutovať sa bude tiež o udržateľnej doprave, záchrane pamiatok či modernom školstve. Predstavené budú nielen hotové projekty, ale tiež vízie, ako bude vyzerať Bratislavský kraj o desať rokov. Chýbať nebudú ani tipy na zaujímavé turistické destinácie, Detský Dobrý trh, divadlo, výstavy či koncerty.



Súčasťou Dobrého trhu je naďalej snaha produkovať čo najmenej odpadu. Pri každom vstupe do zóny Dobrého trhu budú triediace stanice, okrem triedenia papiera, plastov či skla pribudne tento rok zber kuchynského odpadu. Zároveň budú môcť návštevníci darovať do špeciálnych nádob zálohované fľaše a plechovky.



Organizátori privítajú dobrovoľné vstupné.