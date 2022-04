Panenská ulica v Bratislave bude opäť na deň patriť Dobrému trhu

Bratislava 24. apríla (TASR) – Dvory, záhrady, výklady či terasy na Panenskej ulici v Bratislave budú opäť na jeden deň patriť návštevníkom i kultúre. Umožní im to tradičné podujatie Dobrý trh, ktorý je naplánované na 30. apríla. Predstaviť by sa malo takmer 200 trhovníkov, chýbať by nemal ani Detský Dobrý trh. Súčasťou podujatia bude aj dvojjazyčný program pre Ukrajincov.



Téma podujatia Dobré vzťahy - dobrá klíma má podľa organizátorov pripomenúť, že príjemne žiť môžeme tam, kde je nám spolu dobre. Po dvoch pandemických rokoch dostanú opäť naživo priestor známi i noví trhovníci. Svoje miesto budú mať produkty pre deti či domácich miláčikov, gastronómia, víno alebo kozmetika. Na Detskom Dobrom trhu ponúknu svoje výrobky tí najmladší trhovníci.



"Špeciálne však chceme privítať našich ukrajinských susedov, pre ktorých bude pripravený dvojjazyčný program, vystúpenia aj ponuky predajcov," skonštatovala jedna zo zakladateliek Dobrého trhu Illah van Oijenová. Akcia tak prinesie aj podujatia a spolupráce s ukrajinskými umelcami, koncerty, diskusie, výstavy alebo čítačky v slovenčine aj ukrajinčine. Dobrý trh na Panenskej ulici tak bude sprevádzať aj program v susedských kníhkupectvách, antikvariátoch a knižniciach.



Dobrý trh pokračuje v snahe produkovať čo najmenej odpadu, podľa organizátorov dokáže festival vytriediť 95 percent odpadu. K dispozícii budú opäť kompostovateľné riady či riediace stanice s dobrovoľníkmi a osveta k triedeniu odpadu pod taktovkou mestskej organizácie Odvoz a likvidácia odpadu.



Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr. Okrem stánkov prináša zážitky vo forme umeleckých inštalácií, koncertov či workshopov pre deti aj dospelých. Koná sa v troch lokalitách v Bratislave na Jakubovom námestí, Panenskej ulici a Námestí SNP.