Panenská ulica v Bratislave patrí v sobotu opäť Dobrému trhu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Panenská ulica v Bratislave patrí v sobotu opäť trhovníkom, susedom, umelcom, remeselníkom, domácim výrobkom či rozmanitým kultúram. Koná sa tam tradičný pouličný festival Dobrý trh. Ten so sebou prináša aj tému porozumenia a hľadania odpovede, či vieme lepšie spolupracovať a naozaj si porozumieť.



"Pozrieme sa na cesty, ako sa k sebe dostať bližšie v náročných témach, ako sú klimatická kríza, rast extrémizmu, prejavy nenávisti, vojna či energetická a finančná kríza," približuje Illah van Oijen, jedna z jeho zakladateliek trhu.



Súčasťou programu bude napríklad koncert novej jidiš hudby, rómske rozprávky, diskusia s rodičmi LGBT+ detí či výstava príbehov piatich ľudí z rôznych kultúr. Návštevníkov čakajú tiež diskusie, mestská hra, remeselné workshopy či tvorivé dielne. Chýbať nebude ani Detský Dobrý trh. Svoje aktivity na podporu turizmu predstaví Banskobystrický samosprávny kraj.



Súčasťou Dobrého trhu je naďalej snaha produkovať čo najmenej odpadu. Pri každom vstupe do zóny Dobrého trhu budú triediace stanice, okrem triedenia papiera, plastov, skla bude pokračovať aj zber kuchynského odpadu. Zároveň budú môcť návštevníci darovať do špeciálnych nádob zálohované fľaše a plechovky.



Organizátori privítajú dobrovoľné vstupné.