Panenská ulica v Bratislave patrí v sobotu opäť Dobrému trhu

Bratislava 10. mája (TASR) - Panenská ulica v Bratislave patrí v sobotu opäť jeden deň trhovníkom, susedom, umelcom, remeselníkom či domácim výrobkom. Koná sa tam tradičný pouličný festival Dobrý trh. Hlavnou témou jeho jarného vydania je Umenie spolužitia. Podujatie je rozšírené aj na Podjavorinskú a Lýcejnú ulicu.



„Chceme hľadať cesty, ktorými sa môžeme približovať k sebe navzájom, budovať si vzťahy a mať sa spolu dobre. Aj preto sme si zvolili za tému roka 2025 Umenie spolužitia a pretavili sme ju do programu. Spoločné zážitky, jednoducho, pomáhajú súdržnosti,“ hovorí Illah van Oijen z občianskeho združenia Punkt, ktoré Dobrý trh organizuje.



Návštevníkom sa predstavia trhovníci z celého Slovenska, ktorí so sebou prinesú oblečenie, keramiku, hračky, kozmetiku, výbavu pre domácich miláčikov, jedlo, knihy, starožitnosti či šperky. Pripravená je aj inkluzívna módna prehliadka odevných kolekcií študentov Školy dizajnu či sociálne divadlo Hopi hope, v ktorom účinkujú herci so znevýhodnením.



Súčasťou programu je aj Detský Dobrý trh a aktivity pre deti, Dvor neziskoviek, Ulica na hranie, rôzne workshopy, diskusie či pouličné vystúpenia. Chýbať nebude ani mestská hra, experimentálne laboratórium, virtuálna realita či sokoliari. Pripravená je aj silent disco, burza kníh, varenie naživo, pouličný tanec, prehliadky Domu hudby a Starého lýcea či spoznanie susedov z Banskobystrického kraja.



Dobrý trh potrvá od 10.00 do 17.00 h.