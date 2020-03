Paneurópska vysoká škola prerušuje prezenčnú výučbu do 21. marca

Bratislava 12. marca (TASR) - Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) v Bratislave predĺžila prerušenie prezenčnej výučby až do 21. marca. Pôvodne mali opatrenia platiť do 16. marca. TASR o tom informovala Zuzana Jančová z oddelenia marketingu PEVŠ.



O ďalšom postupe bude PEVŠ priebežne informovať. O preventívnom opatrení, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu, rozhodol krízový štáb vysokej školy.



Prezenčná výučba je do 21. marca prerušená aj na dvoch najväčších univerzitách v Bratislave – Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite. Od pondelka (9. 3.) prezenčnú výučbu v hlavnom meste prerušili aj na Ekonomickej univerzite, Vysokej škole múzických umení a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Pedagogický proces je zabezpečený formou samoštúdia alebo inou metódou.