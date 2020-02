Pani Angela je v komisiách 30 rokov, teraz bola vo väzení v Bratislave

Bratislava 29. februára (TASR) – Takmer 30 rokov je členkou volebných komisií pani Angela z Bratislavy, túto sobotu ňou bola v bratislavskom Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS).



Ako prezradila TASR, vo väzení bola členkou okrskovej volebnej komisie už po druhý raz, premiérovo v minuloročných prezidentských voľbách. "Jediný rozdiel je, že je tu lepší dozor pri voľbách, keď väzňov sprevádzajú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS)," povedala na margo priebehu volieb vo väzeniach.



Na prvé voľby, ktoré absolvovala ako členka komisie počas júnových volieb 1990 do Slovenskej národnej rady a Federálneho zhromaždenia, zaspomínala, že bolo zaujímavé vidieť, ako prichádza k volebnej urne na jednej strane Alexander Dubček a na druhej Vasil Biľak.



V bratislavskom ÚVV a ÚVTOS boli vo volebnej komisii dve ženy. Druhou bola pani Jana, ktorá bola členkou komisie vo väzení po prvý raz. "Je to niečo nové, skôr zaujímavé," povedala pre TASR.



Voľby sa začali v bratislavskom väzení približne o 8.30 h, keď členky priniesli urnu najprv do otvoreného ústavu a potom do samotného väzenia v sprievode príslušníkov ZVJS.



V Bratislave mohlo voliť v sobotňajších voľbách 568 väznených osôb. V tomto ÚVV a ÚVTOS sa nachádzalo dovedna 607 obvinených a odsúdených. Medzi nimi bolo 37 cudzincov a dvaja mladiství, ktorí nemali právo odovzdať svoj hlas. Najstarší väzeň v Bratislave, ktorý mohol voliť, má 77 rokov.