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Panoptikum R. Ćirića prináša svet balkánskych mýtov, fantázie a humoru
Výstava potrvá do 1. novembra.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Panoptikum Rastka Ćirića alebo balkánske strašidlá a všeličo iné je názov výstavy, ktorú nedávno otvorila Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Venovaná je tvorbe jedného z najvýznamnejších súčasných srbských výtvarníkov a prináša svet balkánskych mýtov, fantázie a humoru. Inštalovaná je v Galérii Dušana Rolla. „Ide o prvú sprievodnú výstavu tohtoročného 18. výročia Bienále animácie Bratislava (BAB),“ uviedla pre TASR Alžbeta Blaškovičová z Bibiany.
Jej návštevníci sa tak môžu zoznámiť s prierezom tvorby popredného srbského výtvarníka, grafika, ilustrátora, animátora, hudobníka a pedagóga. „Ponoria sa do sveta balkánskych strašidiel, mýtických bytostí a imaginárnych príbehov, kde sa prirodzene prelínajú ilustrácia, grafika, animácia, dizajn i hudba,“ uvádza Bibiana k Ćirićovým dielam, charakteristickým nevyčerpateľnou fantáziou, humorom, experimentovaním a originálnym výtvarným jazykom.
Sám autor svoju tvorivú mnohorakosť označuje ako prejav „pozitívnej schizofrénie“, ktorá vystihuje jeho schopnosť slobodne prekračovať hranice umeleckých disciplín. Autorom scenára a priestorového riešenia výstavy je Ľubomír Ferko. Ćirića charakterizuje ako umelca, ktorého tvorba sa len ťažko dá obsiahnuť jednou výstavou. „Pri Rastkovi Ćirićovi je nemožné vymenovať všetko, pretože jeho tvorba nepozná hranice. Je stále veľmi aktívny a inšpirácia mu nedochádza ani v zrelom veku. Zostáva nám dúfať, že mu tento elán ešte dlho vydrží, lebo svet s ním je krajší a veselší,“ poznamenal Ferko.
Rastko Ćirić ako ilustrátor, grafik, animátor, hudobník a emeritný profesor Univerzity umení v Belehrade významne ovplyvnil niekoľko generácií mladých autorov. „Jeho tvorba bola predstavená na významných medzinárodných festivaloch a výstavách po celom svete,“ dodáva Bibiana k výstave s tým, že nadväzuje na jej spoluprácu s Rastkom Ćirićom, ktorá sa začala začiatkom tohto roka. Vo februári prijal pozvanie ako čestný hosť vernisáže výstavy Michala Kiráľa - Môj malý svet, ktorú obohatil aj hudobným vystúpením.
Ćirićov návrat do Bibiany v podobe samostatnej autorskej výstavy sprevádzal aj animačný workshop pre deti Strašidelné bytosti Rastka Ćirića. Pod vedením samotného autora sa mladí účastníci zoznámili počas dvoch dní so základmi animácie a tvorili vlastné mýtické bytosti a zábavné príšery.
Výstava prezentuje aj multimediálny projekt The Rubber Soul Project, prepájajúci Ćirićovu výtvarnú tvorbu s jeho dlhoročným vzťahom k hudbe skupiny The Beatles. Vznikol v roku 1993 v spolupráci so spisovateľom Goranom Skrobonjom a vďaka originálnemu spracovaniu nikdy nevydaných skladieb legendárnej liverpoolskej kapely si získal medzinárodný ohlas. Vyvrcholením projektu bolo koncertné vystúpenie v legendárnom klube The Cavern v Liverpoole.
Výstava potrvá do 1. novembra.
Jej návštevníci sa tak môžu zoznámiť s prierezom tvorby popredného srbského výtvarníka, grafika, ilustrátora, animátora, hudobníka a pedagóga. „Ponoria sa do sveta balkánskych strašidiel, mýtických bytostí a imaginárnych príbehov, kde sa prirodzene prelínajú ilustrácia, grafika, animácia, dizajn i hudba,“ uvádza Bibiana k Ćirićovým dielam, charakteristickým nevyčerpateľnou fantáziou, humorom, experimentovaním a originálnym výtvarným jazykom.
Sám autor svoju tvorivú mnohorakosť označuje ako prejav „pozitívnej schizofrénie“, ktorá vystihuje jeho schopnosť slobodne prekračovať hranice umeleckých disciplín. Autorom scenára a priestorového riešenia výstavy je Ľubomír Ferko. Ćirića charakterizuje ako umelca, ktorého tvorba sa len ťažko dá obsiahnuť jednou výstavou. „Pri Rastkovi Ćirićovi je nemožné vymenovať všetko, pretože jeho tvorba nepozná hranice. Je stále veľmi aktívny a inšpirácia mu nedochádza ani v zrelom veku. Zostáva nám dúfať, že mu tento elán ešte dlho vydrží, lebo svet s ním je krajší a veselší,“ poznamenal Ferko.
Rastko Ćirić ako ilustrátor, grafik, animátor, hudobník a emeritný profesor Univerzity umení v Belehrade významne ovplyvnil niekoľko generácií mladých autorov. „Jeho tvorba bola predstavená na významných medzinárodných festivaloch a výstavách po celom svete,“ dodáva Bibiana k výstave s tým, že nadväzuje na jej spoluprácu s Rastkom Ćirićom, ktorá sa začala začiatkom tohto roka. Vo februári prijal pozvanie ako čestný hosť vernisáže výstavy Michala Kiráľa - Môj malý svet, ktorú obohatil aj hudobným vystúpením.
Ćirićov návrat do Bibiany v podobe samostatnej autorskej výstavy sprevádzal aj animačný workshop pre deti Strašidelné bytosti Rastka Ćirića. Pod vedením samotného autora sa mladí účastníci zoznámili počas dvoch dní so základmi animácie a tvorili vlastné mýtické bytosti a zábavné príšery.
Výstava prezentuje aj multimediálny projekt The Rubber Soul Project, prepájajúci Ćirićovu výtvarnú tvorbu s jeho dlhoročným vzťahom k hudbe skupiny The Beatles. Vznikol v roku 1993 v spolupráci so spisovateľom Goranom Skrobonjom a vďaka originálnemu spracovaniu nikdy nevydaných skladieb legendárnej liverpoolskej kapely si získal medzinárodný ohlas. Vyvrcholením projektu bolo koncertné vystúpenie v legendárnom klube The Cavern v Liverpoole.
Výstava potrvá do 1. novembra.