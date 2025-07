Panoramatický chodník Chopok prevedie turistov ôsmimi zastaveniami

Demänovská Dolina 22. júla (TASR) - Na Chopku v utorok otvorili nový Panoramatický chodník Chopok, ktorý prepája dva Nízkymi Tatrami spojené regióny - Liptov a Horehronie. Tento projekt vznikol v spolupráci Oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov a Horehronie, Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), strediska Jasná a urbárskych spoločenstiev.



Chodník vedie cez osem tematických zastávok, ktoré náučnou aj zábavnou formou približujú krásy aj výzvy tohto horského prostredia. Prvým miestom Panoramatického chodníka Chopok je fotopoint. Ide o symbolické miesto na štart prechádzky, ktoré je dostupné v blízkosti východu z lanoviek. Za ním nasleduje 3D panoráma Tatier, vzdelávacia tabuľa o význame ochrany prírody a zodpovednom pohybe v Národnom parku Nízke Tatry či stôl dvoch regiónov, kde sa stretáva Liptov a Horehronie.



„Postupne pri jednotlivých bodoch návštevníci spoznávajú prírodu a počasie na Chopku. Zistia aj informácie o vetre, takisto o minulosti Chopku, turistike a niečo o prírode. Dostanú dostatok informácií na to, aby to rodiny s deťmi zabavilo a niečo naučilo,“ uviedla Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.



Hlavné zastavenie panoramatického chodníka sa nachádza na bývalej hornej stanici vleku. „Prerobili sme to na výnimočnú zážitkovú hojdačku, na motív vtáčieho hniezda, čo je jedným z bodov, ktoré tu môžu ľudia spoznať,“ priblížil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.



Súčasťou projektu sú aj tri rôzne organizované náučné výlety s odborníkmi na ochranu prírody, počasie aj bezpečnosť na horách. „Už najbližší víkend, v prípade dobrého počasia, organizujeme prvý náučný výlet. Náš sprievodca s výkladom prevedie turistov trasou z Chopku na Dereše,“ dodal riaditeľ Správy NAPANT Michal Babnič.