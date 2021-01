Nitra 29. januára (TASR) - Pápež František vymenoval nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár a rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol vymenovaný za titulárneho biskupa amudarského, informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.



Peter Beňo sa narodil 2. septembra 1972 v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. septembra 1996. Postupne pôsobil na viacerých miestach.



„Vymenovanie bolo pre mňa veľkým a nečakaným prekvapením, až zaskočením. Neočakával som v tomto období v mojom živote nejakú zásadnú zmenu, nieto ešte takúto radikálnu. Prijímam toto pozvanie do služby biskupa ako prejav tajomnej Božej vôle. Viem, že to už nie je o naplnení mojej osobnej túžby, ako to bolo pred kňazskou vysviackou, ale o slobodnom prijatí kríža po zvyšok môjho života,“ vyjadril sa k svojmu vymenovaniu Beňo.