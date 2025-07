Pápež Ján Pavol II. pred 30 rokmi svätorečil Troch košických mučeníkov

Košice 2. júla (TASR) - Pápež Ján Pavol II. počas pastoračnej návštevy Slovenska pred 30 rokmi 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Troch košických mučeníkov. K svätorečeniu Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca došlo na košickom letisku, kde sa konala pontifikálna svätá omša. Išlo o troch kňazov umučených v Košiciach v roku 1619 počas povstania Gabriela Betlena.



Hlava katolíckej cirkvi počas bohoslužby zároveň odovzdala košickému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi pálium - odznak hodnosti metropolitu. Na letisku sa podľa odhadov organizátorov zišlo viac ako 370.000 veriacich. Následne pápež prišiel do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v centre Košíc, stretol sa s predstaviteľmi cirkvi aj samosprávy a po krátkom oddychu pokračoval v ceste do Prešova.



Na návštevu Jána Pavla II. na východe Slovenska si spomína aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý bol v tom čase tretí rok pomocným biskupom. „V Košiciach sme ho privítali na letisku, tam vlastne aj bolo také zastavenie pri svätej omši, pri ktorej sa kanonizáciou stali naši Traja košickí mučeníci svätí. A tam aj Svätý Otec dnes už tiež nebohému arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi udelil titul arcibiskup a odovzdal mu pálium,“ skonštatoval Bober pre TASR.



V pamäti mu zostal obraz veľmi aktívneho a inšpiratívneho pápeža, a mimoriadna príležitosť stretnúť sa s ním na domácej pôde. „Svätý Otec bol vyšportovaný človek, ktorému naozaj bolo vidieť zdravie na očiach, tvári a na pohyboch. Samozrejme, každý ho obdivoval pri jeho temperamente i niekedy, dá sa povedať, až takej jeho živelnosti, keď sa tak trošku odpojil od kolóny a komunikoval s ľuďmi, to bolo také mimoriadne. Svätý Otec prirodzene využíval svoj talent na komunikovanie, a tak sa pri mnohých ľuďoch pristavil, hlavne pri deťoch, ale aj pri kňazoch, osobne aj pri nás biskupoch,“ povedal Bober.



K Slovákom mal Ján Pavol II. podľa arcibiskupa osobitý vzťah, daný slovanskou blízkosťou, mariánskou úctou spoločnou s Poliakmi aj vernosťou pápežovi. „To bolo naozaj viditeľné, že si veľmi cenil tú mariánsku úctu, a takisto aj vernosť pápežovi. A keď sa spievala pápežská hymna, naozaj bolo cítiť z hrdiel a prejavov našich ľudí, že spievajú veľmi srdečne,“ dodal Bober.



Pápežovu návštevu pripomína v košickej Barci pamätník, ktorý odhalili v roku 2006, či pamätná tabuľa na košickom Dóme sv. Alžbety.