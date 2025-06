Pápež Ján Pavol II. zaskočil organizátora aj ochranku

Nitra 30. júna (TASR) - Pápež Ján Pavol II. je prvým a zatiaľ jediným pápežom, ktorý vstúpil na pôdu Nitrianskeho hradu a starobylej Nitry. Stalo sa tak pred 30 rokmi - 30. júna 1995. Pápež návštevou hradu prekvapil nielen organizátorov návštevy, ale aj svoju ochranku. Pôvodný program bol postavený len na modlitbovom stretnutí a bohoslužbe slova s mládežou z celého Slovenska na letisku v Janíkovciach pri Nitre, potvrdil hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.



Príprava návštevy pápeža sa začala v marci, zriadená bola organizačná komisia zložená zo zástupcov Nitrianskeho biskupstva, mesta Nitra, okresného úradu, fakultnej nemocnice, predstaviteľov Policajného zboru a Armády SR. Organizáciu zabezpečovalo vyše 1000 dobrovoľníkov a usporiadateľov. Boli vytvorené príjazdové cesty a trasy na letisko zo všetkých dostupných strán. Plocha letiska bola rozdelená na niekoľko desiatok sektorov s bezpečnostnými koridormi. Zriadené boli občerstvovacie zóny, dopravu z mesta a záchytných parkovísk na letisko zabezpečovala autobusová kyvadlová doprava. Zúčastnená mládež z celého Slovenska bola ubytovaná v priestoroch nitrianskych škôl, kde mala zabezpečené aj stravovanie.



Stretnutiu s pápežom predchádzala slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska, ktorú celebroval vtedajší nitriansky biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. Omšu aj modlitbové stretnutie mládeže Slovenska s pápežom sprevádzal 1200-členný spevácky zbor mládeže z rôznych častí Slovenska. Po nej tisícky mladých a ostatných účastníkov očakávali prílet vrtuľníka z Bratislavy, ktorý doviezol pápeža Jána Pavla II. na letisko. Vrtuľník niekoľkokrát preletel ponad zhromaždený ľud. Po prílete a privítaní absolvoval pápež prejazd papamobilom medzi sektormi, v ktorých bolo viac ako 400.000 ľudí. Medzi nimi boli aj veriaci z Poľska, Česka, Maďarska či iných krajín, ktorých pápež z papamobilu pozdravil.



Po skončení plánovaného programu sa pápež nečakane rozhodol navštíviť Nitriansky hrad a Katedrálu sv. Emeráma. Organizátori a bezpečnostné zložky museli improvizovať a zabezpečiť v krátkom čase bezproblémový transport pápeža so sprievodom z letiska v Janíkovciach cez mesto na Nitriansky hrad, spomína Ujlacký. Až po prechode komunikáciami mesta bol umožnený rozchod pútnikov z plochy letiska po prístupových komunikáciách smerom do mesta.



Samotná návšteva hradu bola len v prítomnosti kardinála Korca, pomocného biskupa Františka Rábeka a komunity pracovníkov rehoľných sestier Premonštrátok starajúcich sa o domácnosť a chod biskupskej rezidencie a Katedrály sv. Emeráma. Pápež Ján Pavol II. so sprievodom si prezrel katedrálu, navštívil Pribinovu kaplnku, kde si uctil relikvie sv. Cyrila a následne odcestoval z Nitry do Bratislavy. „Ľudia na túto aktivitu pápeža neboli pripravení, nestáli ani popri ceste na Nitriansky hrad, aby ho pozdravili. Nikto ani netušil, že tam vôbec ide,“ povedal Ujlacký. Celá neplánovaná návšteva na Nitrianskom hrade trvala zhruba hodinu.



Počas návštevy Nitry priniesol pápež niekoľko darov. Biskupstvu daroval kalich a paténu z čistého zlata. Dary sú uložené v priestoroch Mestského úradu v Nitre, ako aj Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade. Nie všetky sú priamo vystavené verejnosti, aj keď niektoré je možné vzhliadnuť v expozícii Diecézneho múzea.



Mestá Nitra a Považská Bystrica darovali pápežovi dar, ktorý je dodnes umiestnený v nitrianskom Kostole Navštívenia Panny Márie. Je to unikátna, deväť metrov vysoká socha Ukrižovaného Krista. Vytesaná je z jediného kmeňa stromu a pôvodne stála na mieste stretnutia pápeža s mládežou v Janíkovciach.



Na pamiatku návštevy pápeža v Nitre je v súčasnosti priestor pred Nitrianskym hradom premenovaný na Námestie Jána Pavla II. Niekoľko rokov ho zdobí aj jeho bronzová socha v nadživotnej veľkosti, osadená na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu. Veľký drevený kríž z letiska je umiestnený v Kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre a konštrukcia tvoriaca pódium, na ktorom stál pápež Ján Pavol II., je osadená na sídlisku Klokočina. Na letisku v Janíkovciach sa nachádza pamätná tabuľa pripomínajúca túto návštevu.