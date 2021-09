Počas návštevy pápeža budú platiť v Bratislave dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia – nedeľa, 12. septembra 2021



So zdržaním treba počítať hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnice D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom Meste v okolí Horského parku:



- okolie Letiska M. R. Štefánika: 12.00 - 16.00 h



- diaľnica D2 od Pečni smer Most Lanfranconi: 15.15 - 16.00 h



- Ivanská cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 15.30 - 16.30 h





Dopravné obmedzenia – pondelok, 13. septembra 2021



V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním najmä v Starom Meste a okolí Horského parku, širšom okolí Hodžovho námestia a Staromestskej ulice, v popoludňajších hodinách aj v Petržalke, hlavne v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ulice:



- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Pražská: 8.00 - 9.30 h, 11.00 - 12.00 h



- Spojná, Banskobystrická ulica: 8.00 - 11.00 h



- Hodžovo námestie vrchná časť: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Hodžovo námestie podjazd: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Palisády smer Hodžovo námestie: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Štefánikova ulica: 8.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Staromestská ulica: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Most SNP: 10.00 - 12.00 h, 15.00 - 18.00 h



- Výjazd z Rázusovho smer Staromestská: 10.00 - 12.00 h, 16.00 - 18.00 h



- Panónska, Bratská, Jirásková, Romanova ulica: 15.00 - 17.30 h



- Brnianska ulica: 15.00 - 18.00 h



- Rázusovo nábrežie, Nábrežie arm. generála L. Svobodu: 16.00 - 18.00 h





Dopravné obmedzenia – utorok, 14. septembra 2021



So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté Piesky.



V popoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a Mlynskú dolinu a v Starom Meste v okolí Horského parku:



- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Mlynská dolina, diaľnica D2 (obchvat), diaľnica D1 (obchvat), Ivanská cesta: 7.00 - 8.00 h



- Diaľnica D2 od Pečni smer Most Lafranconi: 19.00 - 20.00 h



- Ivanská cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 19.00 - 20.00 h





Dopravné obmedzenia – streda, 15. septembra 2021



V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním v okolí Horského parku v Starom Meste, Mlynskej doline, na Lamačskej ceste, tiež na diaľnici D2 v smere do ČR. Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a na diaľničnom obchvate D1:



- Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Lamačská: 7.00 - 8.00 h



- Diaľnica D2 od Bratislavy smer na Kúty: 7.00 - 9.00 h



- Uzavretie diaľnice D2 smer Veľké Leváre - Bratislava: asi o 8.00 h



- Diaľnica D1 smer Letisko M. R. Štefánika: 12.00 - 14.00 h

Bratislava 11. septembra (TASR) – Počas návštevy pápeža Františka (12. až 15. 9.) na Slovensku budú v Bratislave platiť viaceré dopravné obmedzenia, keď bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka. Po trasách presunov bude zároveň zakázané zastavenie i státie, a to vrátane chodníkov. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj na priľahlých cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie. Polícia apeluje na dodržiavanie pokynov policajtov.