Príchod pápeža do Košíc obmedzí dopravu a MHD aj v stredu

Dopravné obmedzenia v utorok:



- uzavreté cesty v bezprostrednej blízkosti štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica a Kostolianska cesta



- Čermeľská cesta bude uzatvorená od 6.00 h



- vstup do mesta Košice v smere od Rožňavy až po diaľnicu D1 (po vonkajšom obchvate mesta – mestská časť Pereš, Mosty VSS, Južné nábrežie, Prešovská cesta, diaľnica D1) bude od 8.30 h dočasne úplne uzatvorený pre všetky druhy dopravy



- cesta v úseku diaľnica D1 – Zelený dvor – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Komenského ulica bude od 12.00 h dočasne úplne uzavretá. Na vstup do mesta polícia odporúča použiť v tomto čase iný smer, respektíve presun cez ostatné mestské časti



- vstup na sídlisko Luník IX po 14.00 h nebude dočasne možný, a to ani pre obyvateľov aj napriek tomu, že sa preukážu, že tam bývajú



- vonkajší obchvat mesta Košice, a to so začiatkom na Komenského ulici, následne Hlinkovú ulicu, Prešovskú cestu, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak až po Luník IX bude od 15.00 h dočasne úplne uzavretý



- úsek Luník IX – Červený rak – Mosty VSS – Južné nábrežie – Prešovská cesta – Hlinková ulica – Národná trieda – Kavečianska ulica – štadión Lokomotíva bude dočasne uzavretý od 16.00 h



- cesta od štadióna Lokomotíva – Kavečianska ulica – Národná trieda – Hlinková ulica – Prešovská cesta – Južné nábrežie – Mosty VSS – Červený rak – mestská časť Pereš – letisko bude dočasne uzavretá približne od 17.00 h



- prejazd vozidiel nad 3,5 tony po vonkajšom obchvate mesta Košice i diaľnici (a to aj v protismere) bude počas celého dňa vylúčený, a to až do ukončenia návštevy pápeža vo večerných hodinách



Dopravné obmedzenia v stredu:



- do 6.00 h budú uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica, Kostolianska cesta a Čermeľská cesta



Obmedzenia MHD v utorok:



- spoje MHD budú premávať podľa cestovných poriadkov v režime školské prázdniny



- linky smerujúce na Luník IX budú premávať v čase od 8.00 do 14.00 a následne od 17.00 do 20.00 h



- linky smerujúce na Okresný úrad / Havlíčkovu budú premávať v čase od 8.00 do 15.00 h a následne od 18.00 do 22.00 h



- linka č. 23 bude prerušená v časoch od 8.00 do 10.00 h a od 15.30 do 18.00 h so súvisiacimi zrušenými odchodmi zo Staničného námestia a letiska



- na zabezpečenie prepravy návštevníkov podujatí s pápežom Františkom bude slúžiť kyvadlová doprava, niektoré linky budú posilnené



Obmedzenia MHD v utorok a stredu do 6.00 h:



- Linka č. 14 premáva po upravenej trase, zastávka Havlíčkova nie je obsluhovaná

Košice 14. septembra (TASR) – V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach budú počas utorka a do stredy rána platiť na území mesta viaceré dopravné obmedzenia. V čase presunu pápeža v utorok bude na nevyhnutný čas zastavená aj mestská hromadná doprava.