V Šaštíne v stredu platia pre návštevu pápeža dopravné obmedzenia

Dopravné obmedzenia:



-od 7.00 do 13.00 h budú uzavreté prístupové trasy do mesta Šaštín-Stráže,



-diaľnica D2 bude uzavretá od Bratislavy smer na Kúty od 7.00 do 9.00 h,



-diaľnica D2 bude uzavretá v smere Veľké Leváre - Bratislava približne o 8.00 h,



-hraničný priechod Brodské na diaľnici D2 v smere do SR bude uzavretý od 11.00 - 13.00 h. Presun po diaľnici D2 je počas vykonávania bezpečnostných opatrení pre vodičov nákladných vozidiel pozastavený. Mimo uvedených časov môžu diaľnicu využívať vodiči osobných vozidiel.

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) – Návšteva pápeža Františka v Šaštíne-Strážach si v stredu (15.9.) vyžiada dopravné obmedzenia v Šaštíne a okolí.