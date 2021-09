Bardejov odporúča pre návštevu pápeža udeliť v utorok v ZŠ voľno

Bardejov 12. septembra (TASR) – V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Prešove a Košiciach v utorok 14. septembra odporúča samospráva mesta Bardejov riaditeľom mestských základných škôl udeliť na tento deň riaditeľské voľno. Chce tak umožniť stretnutie so Svätým Otcom čo najväčšiemu počtu obyvateľov. TASR o tom informoval vedúci tlačového referátu mestského úradu Štefan Hij.



"Duchovný rozmer takéhoto prípadného stretnutia, umocnený obohacujúcim zážitkom, je nenahraditeľný. Aj on totiž vplýva na formovanie osobnosti najmä mladého človeka," uviedol s tým, že samospráva sa tak pripája k mnohým školským zariadeniam v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré na utorok udelili z rovnakého dôvodu študijné voľno.



Podľa slov primátora Borisa Hanuščáka je to "nielen prejav úcty voči osobnosti Otca Františka", ale i ústretový krok voči rodičom, ktorí majú v úmysle zúčastniť sa na stretnutí s pápežom.