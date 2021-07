Na svätej liturgii v Prešove očakávajú až 50.000 ľudí

Prešov 23. júla (TASR) - Prešov privíta hlavu katolíckej cirkvi po 26 rokoch, podľa primátorky Andrey Turčanovej je septembrová návšteva pápeža Františka najdôležitejšou udalosťou za posledné štvrťstoročie v histórii mesta. Povedala to na piatkovej tlačovej konferencii.







Pápež František bude 14. septembra v Prešove pred Mestskou športovou halou predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho. Prípravný tím očakáva, že sa jej zúčastní približne 45.000 až 50.000 ľudí. Podľa Prešovského samosprávneho kraja majú byť počas návštevy posilnené autobusové aj vlakové spojenia. Do organizácie návštevy sa má zapojiť okolo 1000 dobrovoľníkov. Rovnako ako iní účastníci návštevy sa budú musieť vopred zaregistrovať.



Mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom rokovaní vyčlenili na zabezpečenie príprav návštevy Svätého Otca 70.000 eur. Turčanová predpokladá, že to bude stačiť. Ako dodala, štát prisľúbil, že uhradí viaceré náklady. „Mesto Prešov má zabezpečiť mestskú halu, dopravu, dopravnú uzáveru, vyčistenie areálu, rovnako bude potrebné vykosiť možno aj súkromné pozemky, preto týmto aj vyzývame ich majiteľov, aby ich vykosili,“ povedala s tým, že budú riešiť aj vlajkovú výzdobu. Podľa jej slov urobia všetko preto, aby pápeža dôstojne privítali a postarali sa o bezpečnosť, „aby sa v našom meste cítil dobre a rovnako aj všetci návštevníci, pútnici, ktorí do nášho mesta prídu.“



Prešovský arcibiskup metropolita Vladyka Ján Babjak pripomenul, že Svätý Otec doteraz navštevoval okrajové cirkvi, chudobné, biedne a malé, pričom sa v jeho hľadáčiku ocitlo aj Slovensko. „Či sme aj my takí biedni, malí, slabí? Po tej materiálnej stránke určite nie, ale po tej duchovnej sme biedni, cítime menej horlivosti, živej viery a práve Svätý Otec prichádza ako ten, ktorý chce posilniť vieru veriacich ľudí, ako ten, ktorý môže upokojiť aj situáciu u nás,“ povedal.



„Svätý Otec nás prichádza posilniť vo viere v ťažkom čase pandémie, v našich každodenných krížoch, ktoré si my, ľudia, nesieme, jedným dôležitým posolstvom, že Boh človeka neopúšťa. V tomto duchu sa bude niesť celá atmosféra,“ doplnil Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie a hlavný koordinátor prípravy návštevy pápeža v Prešove.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.