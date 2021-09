Polícia upozorňuje vodičov, aby do Šaštína od Senice použili iné cesty

Bratislava 15. Septembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov, ktorí prichádzajú do Šaštína od Senice, aby využili na príjazd iné trasy. V tomto úseku sa vytvárajú rozsiahle kolóny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Využiť by mali trasy Holíč - Petrova Ves, Kúty - Čáry. Od Trnavy odporúča polícia využiť cestu cez Bukovú, Prievaly, Plavecký Mikuláš, Lakšársku Novú Ves a Borský Mikuláš.



"Od Malaciek odporúčame použiť aj cestu v smere Sekule, Borský Svätý Jur a Šaštín-Stráže," povedala Bárdyová. Zároveň polícia apeluje na návštevníkov, aby si vstup do sektorov nenechávali na poslednú chvíľu.



Krátko pred 7.30 h polícia upozornila vodičov, ktorí stoja pred obcou Sobotište, aby využili na presun trasu Holíč – Petrova Ves – Šaštín-Stráže.



Svätá omša v Šaštíne, na ktorej sa zúčastní pápež František, sa začne o 10.00 h.