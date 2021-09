Návšteva pápeža si vyžiadala zmeny na linkách MHD v Bratislave

Obmedzenia počas celého obdobia



Počas celého obdobia nebudú autobusy linky 147 premávať cez Kalváriu a linka 41 bude jazdiť po upravenej trase: Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková, v nadväznosti na trolejbusovú linku 203.





Obmedzenia – nedeľa, 12. septembra 2021



V deň príletu Svätého Otca budú uzatvorené viaceré komunikácie, a to v čase približne od 14.30 do 16.30 h, najmä v okolí letiska a na trase presunu do centra. Z tohto dôvodu bude premávka MHD prerušená v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská. Niektoré linky budú skrátené alebo odklonené po obchádzkových trasách.



Autobusová linka 61 bude posilnená v čase 12.00 – 14.30 h.



Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 92, 96, 147, 204 a 207.





Obmedzenia – pondelok, 13. septembra 2021



V čase približne od 6.30 do 9.00 a 15.30 do 19.00 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou. Linky MHD budú odklonené už od zastávok Račianske mýto, respektíve Trnavské mýto.



V čase približne od 8.00 do 12.30 a 15.00 do 19.00 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo námestie – Staromestská – Most SNP. Linky MHD budú odklonené už od zastávky Dvory.



V čase približne od 15.00 do 17.30 h bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská - Jiráskova – Romanova. Linky MHD budú odklonené.



Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúčame cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211.



Pri cestách na hradný vrch odporúčame cestovať cez Patrónku, alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy budú premávať v úseku: Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka.



Pri cestách do Petržalky odporúčame využiť električkovú linku 3, zo zastávky "Farského" budú zabezpečené nadväzné autobusové linky.



Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 50, 59, 63, 68, 70, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 147, 191, 196, 203, 204, 207, 209 a 212.





Obmedzenia – utorok, 14. septembra 2021



V čase približne od 6.30 do 8.30 h bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.



V čase približne od 18.30 do 20.30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park, Mlynská dolina – Patrónka – Pražská – Sokolská v čase približne 18.30 – 20.30 h. Linky MHD budú odklonené alebo skrátené.



Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 61, 63, 65, 69, 83, 84, 92, 96, 147, 204 a 207.





Obmedzenia – streda, 15. septembra 2021



V čase približne od 6.30 do 9.00 h bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Stn. Lamač. Linky MHD budú odklonené.



V čase približne od 12.30 do 14.30 h bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko. Linky MHD budú skrátené.



Zmeny sa v tento deň dotknú autobusových aj trolejbusových liniek 21, 25, 30, 32, 37, 41, 43, 61, 63, 65, 69, 83, 96, 147, 204, 207, 211 a 212.



V skorých ranných hodinách budú vypravené mimoriadne nočné spoje v smere na Hlavnú stanicu: N33, N34, N53, N55, N61, N70, N72, N80, N93, N95.

Bratislava 11. septembra (TASR) – Návšteva pápeža Františka (12.-15.9.) si v hlavnom meste vyžiadala dočasné uzávery viacerých ciest a komunikácií, s čím bude súvisieť prerušenie premávky (MHD) i zmeny na niektorých linkách. Dopravný podnik Bratislava (DPB) odporúča v nasledujúcich dňoch využívať najmä električkovú dopravu, ktorá má byť najspoľahlivejšou. Dopravca zároveň odporúča cestovať s dostatočným časovým predstihom.