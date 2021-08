Pri návšteve pápeža v Prešove chce pomôcť zatiaľ 430 dobrovoľníkov

Bratislava 20. augusta (TASR) – Počas septembrovej návštevy pápeža Františka v Prešove je ochotných pomôcť aktuálne 430 dobrovoľníkov. Pre TASR to potvrdila koordinátorka dobrovoľníkov v Prešove Viktória Žolnová. Zároveň verí, že do príchodu Svätého Otca sa im podarí nájsť toľko ľudí, koľko budú potrebovať, pričom počítajú s počtom 1000 dobrovoľníkov.



„Je možné, že z mnohých príčin počet 1000 nenaplníme. Ale veríme, že budeme mať toľko ľudí, koľko naozaj budeme potrebovať," povedala Žolnová s tým, že niekedy je kvalita viac ako kvantita.



Podľa jej slov byť dobrovoľníkom je špeciálna úloha či služba. „Nie jednoduchá či pohodlná, ale veľmi potrebná a dôležitá. Dobrovoľník bude mať možnosť prežiť samotnú návštevu pápeža iným spôsobom, a to už niekoľko dní predtým," poznamenala koordinátorka dobrovoľníkov v Prešove. Ako spresnila, niektorí dobrovoľníci deň predtým, iní aj viac. Dobrovoľníci budú môcť podľa Žolnovej vidieť a prežívať konkrétne udalosti intenzívnejšie a inak. „Dobrovoľníci budú predĺženou rukou samotného pápeža," doplnila.



„To, čo dobrovoľník nadobudne, sa, samozrejme, líši od človeka k človeku podľa toho, aké je jeho nastavenie. Niekde som raz čítala myšlienku: 'Dostaneš to, čo dávaš. Dáš do danej situácie radosť? Radosť dostaneš. Dáš lásku, pokoj, úsmev? To dostaneš späť,' Verím, že každý nadobudne a prežije to, čo potrebuje," povedala Žolnová. Ako ďalej uviedla, niektorí sa budú učiť trpezlivosti, iní pokore, láske, odpusteniu, pohotovosti či súdržnosti.



„Vecí, ktoré možno nadobudnúť v takejto službe, je veľa. Je len na nás, či budeme mať srdce otvorené a ochotné ich prijať," uzavrela.



Dobrovoľníkov hľadajú aj v Bratislave a Košiciach. K dispozícii je formulár, v ktorom uvedú výber miesta a či sú domáci alebo zahraniční dobrovoľníci. Potom vypíšu formulár. Pomáhať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Podmienkou je splnenie istej vekovej hranice a plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia, ktorí chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom stránky www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.