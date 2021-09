Pri príchode pápeža do Prešova sa rozozvučia všetky zvony

Prešov 14. septembra (TASR) – Počas príchodu Svätého Otca Františka do Prešova v utorok sa rozozvučia všetky zvony v gréckokatolíckych a rímskokatolíckych chrámoch v meste. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič.



„V našich srdciach je obrovská radosť z toho, že Svätý Otec František navštívi naše mesto a bude s nami sláviť Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Túto radosť chceme zvestovať všetkým ľuďom. Nástupca sv. Petra, o ktorom Ježiš Kristus povedal, že je skalou, na ktorej postaví svoju Cirkev, prichádza k nám a my chceme, aby celé mesto a celý kraj o tom vedeli a sprevádzali celé utorkové dopoludnie svojimi modlitbami," povedal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.



Zvonenie sa začne o 9.50 h a potrvá desať minút. Po príchode Svätého Otca Františka do Prešova je naplánovaný prejazd papamobilom pomedzi sektory s pútnikmi a o 10.30 h začne archijerejská svätá liturgia, ktorej bude pápež predsedať.