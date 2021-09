Svätý Otec požehnal základný kameň kostola v Demänovskej Doline

Demänovská Dolina 17. septembra (TASR) – Pápež František požehnal v stredu na svätej omši v Šaštíne-Strážach základný kameň kostola Svätého Jána Pavla II., ktorý plánuje postaviť liptovská obec Demänovská Dolina. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



Ekumenický kostol má byť dominantou nového centra obce. „Bude niesť meno Svätého Jána Pavla II., ktorý bol nielen výnimočnou osobnosťou s vrúcnym vzťahom k Slovensku, ale aj vášnivým turistom," povedala starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. Potvrdila, že pripravený je projekt i schválené územné rozhodnutie, čaká sa už len na stavebné povolenie.



Na slávnostnej svätej omši v Šaštíne nechýbali veriaci z Demänovskej Doliny s kaplánom Jánom Dubeckým. „Požehnanie základného kameňa je dôležitým prvkom na začiatku výstavby nového kostola či kaplnky, keďže takáto stavba podlieha aj schváleniu cirkevnou autoritou. Pri požehnaní kameňa pápež František v modlitbe zvoláva Božie požehnanie na samotnú stavbu, ako aj na všetkých tých, ktorí sem budú prichádzať. Zároveň je to 'odobrenie' výstavby zo strany cirkvi," vysvetlil Dubecký.



Základný kameň dal vyrobiť biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) SR a Ozbrojených zborov (OZ) SR. Nateraz bude kameň umiestnený na obecnom úrade v Demänovskej Doline, pri výstavbe ho nainštalujú do steny kostola, doplnila Šarafínová.



„Nový ekumenický kostol Svätého Jána Pavla II. zvýši kvalitu pobytu návštevníkov ubytovaných v Demänovskej Doline. Nebudú musieť za svojimi duchovnými potrebami cestovať do Liptovského Mikuláša alebo obcí naokolo," pripomenula riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.