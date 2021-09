Trnavský kraj zabezpečí mimoriadne autobusy pre omšu v Šaštíne

Šaštín-Stráže 14. septembra (TASR) – V stredu 15. septembra budú od skorých ranných hodín premávať autobusové linky nadväzujúce na posilové vlaky na trase Trnava – Kúty do Šaštína, kde bude mať 15. septembra omšu pápež František. Podobne budú pre návštevníkov k dispozícii aj na následný návrat poobede. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Trnavského samosprávneho kraja.



Obyvatelia sa tak dostanú prímestskými autobusovými spojmi na mimoriadne vlaky, ktoré do Šaštína vypraví Železničná spoločnosť Slovensko. Kraj tak urobil po dohode s Konferenciou biskupov Slovenska a dopravcami Arriva Trnava a Skand Skalica.



„V rámci prípravy sme pristúpili k posilneniu prímestskej autobusovej dopravy. Zabezpečíme spolu 53 spojov, z ktorých 26 bude k dispozícii skoro ráno a 27 poobede. Obyvateľom tak uľahčíme dopravu na vlakové stanice, kde budú stáť mimoriadne vlaky. Cestovné poriadky sme navrhli tak, aby mali cestujúci dostatočný čas na prestup z autobusov do vlakov a naopak. Verejná doprava do Šaštína je tak logisticky najjednoduchšou a najpohodlnejšou alternatívou," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Spoje budú premávať cez obce a mestá v okresoch Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. „Autobusy budú vyrážať zo staníc Abrahám, Borová, Dolné Orešany, Horné Orešany, Chtelnice, Kátlovce, Pavlice, Radošovce, Skalica a Vrbové. V opačnom smere pôjde o železničné stanice v Senici a Smoleniciach, ako aj o autobusovú stanicu v Trnave," doplnil predseda TTSK.



Kompletné cestovné poriadky mimoriadnej autobusovej dopravy samospráva zverejnila na svojej webovej stránke.