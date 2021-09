Vjazd do historického centra Starého Mesta bude obmedzený

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pripomína, že v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku bude v nedeľu a pondelok (12. - 13. 9.) obmedzený vjazd do historického centra. Regulovať ho bude polícia a bezpečnostné zložky. Zároveň nebudú v nedeľu od 18.00 h do pondelka do 18.00 h vpúšťané do historického centra ani zásobovacie autá.



"Ak to nebude nevyhnuté, prosíme aj návštevníkov tejto časti Starého Mesta, aby zvážili svoju návštevu. Obmedzené bude v tomto čase aj opustenie historického centra. Preto plánujte svoju návštevu tak, že sa môže predĺžiť aj o niekoľko hodín," upozorňuje mestská časť na svojej webovej stránke.