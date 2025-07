Pápeža Jána Pavla II. pripomína mnoho miest, je tiež čestným občanom

Prečítajte si aj: UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Pred 30 rokmi navštívil Slovensko obľúbený pápež

Bratislava 3. júla (TASR) - Návšteva pápeža je vždy veľkou cťou pre krajinu, s mimoriadne veľkým významom pre veriacich, ale aj celú spoločnosť. V prípade Jána Pavla II. boli návštevy ešte osobitnejšie, keďže prvýkrát navštívil Slovensko aj Bratislavu krátko po Nežnej revolúcii a páde komunizmu. Návštevy Jána Pavla II. pripomína v hlavnom meste viacero miest, stal sa tiež čestným občanom Bratislavy in memoriam. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.skonštatoval Bubla.Vrcholom jeho vtedajšej trojdňovej návštevy Slovenska bola svätá omša v Petržalke. Na otvorenom priestranstve pred farským Kostolom Svätej rodiny sa vtedy zhromaždilo 200.000 ľudí, niektoré odhady hovorili o 250.000. Jeho osobnosť a duchovný odkaz bol podľa magistrátu rešpektovaný aj za hranicami katolíckej cirkvi.V Bratislave je zároveň viacero miest, ktoré pripomínajú návštevy pápeža Jána Pavla II. V Petržalke nesie jeho meno od roku 2005 námestie Kostola Svätej rodiny pri Chorvátskom ramene. Práve pred týmto kostolom blahorečil počas svätej omše 14. septembra 2003 gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú.Na pápeža a jeho prvú návštevu na Slovensku, keď 22. apríla 1990 slúžil svätú omšu na vajnorskom letisku, majú spomienky aj v mestskej časti Vajnory. Na Osloboditeľskej ulici sa nachádza Základná škola Jána Pavla II., pred budovou ktorej sa nachádza jeho socha.podotkol Bubla.V roku 2003 zavítal Svätý Otec aj do mestskej časti Rača. V nej túto historickú udalosť pripomína pamätná tabuľa na Púchovskej ulici, na mieste, kde sa pápež zastavil a Raču požehnal.Ján Pavol II. je tiež čestným občanom Bratislavy. Návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam prijalo bratislavské mestské zastupiteľstvo 17. decembra 2020. Udelené mu bolo za to, že sa významným spôsobom zaslúžil o mier a priateľstvo medzi národmi, že obohatil ľudské poznanie a zaslúžil sa o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy v opätovne slobodnej a zjednotenej Európe. Malo by to byť podľa magistrátu po prvý raz, keď sa čestné občianstvo udeľovalo in memoriam.poznamenal Bubla.Na pápeža Jána Pavla II. si spomína aj samotná Petržalka. Za významný míľnik považuje jeho návštevu a svätú omšu v roku 2003.uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalka Mária Halašková.Pred vyše desiatimi rokmi sa návšteva Jána Pavla II. v Petržalke stala jednou z nehmotných pamätihodností Bratislavy. Za významný moment v dejinách Bratislavy považuje mestská časť aj jeho návštevu v roku 1995.poznamenala Halašková.