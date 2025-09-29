< sekcia Regióny
Papučový deň poukáže na význam mobilnej hospicovej starostlivosti

Autor TASR
Prievidza 29. septembra (TASR) - Papučový deň poukáže na význam mobilnej hospicovej starostlivosti. Nezisková organizácia Sv. Lujza, ktorá v Prievidzi a okolí prevádzkuje mobilný hospic, ho organizuje po tretí raz. Tento rok sa uskutoční 8. októbra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Obujte si s nami 8. októbra do školy, práce, obchodu, na kávu či do fitnescentra papuče a podporte zmysluplnosť mobilnej hospicovej starostlivosti,“ vyzvala verejnosť Veronika Takáčová z Mobilného hospicu Sv. Lujza.
Beňadiková spomenula, že minulý rok získala táto iniciatíva veľkú pozornosť v rámci celého Slovenska - dostala sa do povedomia širokej verejnosti a podporilo ju množstvo jednotlivcov, firiem aj inštitúcií. „Práve preto organizátori vyzývajú verejnosť, aby sa do Papučového dňa zapojila aj tento rok a aby sa z tejto aktivity postupne stala každoročná tradícia, ktorá bude na celonárodnej úrovni šíriť posolstvo o význame mobilnej hospicovej starostlivosti,“ priblížila s tým, že mobilnú hospicovú starostlivosť môžu záujemcovia podporiť i kúpou symbolických papúč na internetovej stránke neziskovej organizácie.
Mobilná hospicová starostlivosť je komplexná odborná a zároveň citlivá služba, ktorá sa zameriava na starostlivosť o pacientov na konci života a poskytuje podporu ich rodine a blízkym. Ide o nepretržitú pomoc a podporu, odbornú starostlivosť, ľudský prístup, podporu rodine, finančnú dostupnosť a starostlivosť pre pozostalých. „Štyria z piatich ľudí si prajú dožiť doma. Štyrom z piatich sa to nepodarí. Záleží nám na rozšírení siete mobilných hospicov na Slovensku, aby sme dokázali naplniť základné právo pacienta - zvoliť si, kde a kto sa o nás postará,“ dodala Takáčová.
