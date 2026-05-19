Pár skončil vo väzbe pre krádeže bicyklov a kolobežiek v Trnave
Sudca rozhodol o ich väzobnom stíhaní.
Autor TASR
Trnava 19. mája (TASR) - Polícia obvinila 33-ročného muža a 24-ročnú ženu z pokračovacieho zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody. Dvojica mala v Trnave a okolí opakovane kradnúť bicykle, elektrobicykle a elektrokolobežky. Sudca rozhodol o ich väzobnom stíhaní. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.
Obvinení si prisvojili celkovo tri bicykle, tri elektrobicykle a štyri elektrokolobežky z rôznych priestorov. Polícii sa podarilo podozrivé osoby stotožniť a zadržať koncom minulého týždňa. Vyšetrovateľka vzniesla obvinenie, pričom im v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. „Na základe podnetu vyšetrovateľky sudca rozhodol, že muž aj žena, ktorí už boli v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení, budú stíhaní väzobne,“ ozrejmili z polícia.
