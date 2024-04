Paralelné svety predstavia v Nitrianskej galérii tvorbu O. Paštékovej

Nitra 13. apríla (TASR) - Vzťahmi medzi človekom a zvieratami, ale i mestom a prírodou sa zaoberá samostatná výstava Oľgy Paštékovej v Nitrianskej galérii. Ako informovali organizátori, výstava s názvom Paralelné svety potrvá v priestore Galérie mladých od 18. apríla do 16. júna.



Výtvarníčka Paštéková sa vo svojej tvorbe zaoberá tým, ako vyspelá civilizácia a kultúra vplývajú na pôvodnú, divokú prírodu. "Autorku zaujíma, akým spôsobom tieto dva svety spolu existujú a kde sú ich hranice. Či sa prelínajú, sú v súlade alebo žijú svoje paralelné životy, prípadne sa vzájomne vytláčajú," uviedla kurátorka výstavy Barbora Kurek Geržová.



Výstava predstaví štyri cykly diel, v ktorých sa zvieratá rôznym spôsobom vzťahujú k jednotlivým mestským prostrediam. K najstarším prácam patria kresby Night Walker - Baliačáky, ktoré zachytávajú pokojný nočný život na inak hektickom, najväčšom petržalskom sídlisku v Bratislave. V maliarskom cykle In Wonderland autorka zasa reflektuje bývalé, dnes už nefunkčné lunaparky. Predstavuje ich ako pozostatok umelej, ľudskej intervencie do prírodného prostredia.



Ďalšou časťou je veľkorozmerná priestorová maliarska inštalácia Fragile Balance, v ktorej si vyľudnené, schátrané a industriálne priestory podmanil divoký svet zvierat. "Výstavu ukončuje séria veľkoformátových diel If You Became Naked, v ktorom svet ľudí a svet zvierat splýva," doplnila Kurek Geržová.