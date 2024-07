Parchovany oživujú históriu rodu Andrássy, obec pripravila pamätný deň

Parchovany 12. júla (TASR) - Obec Parchovany pripravila Pamätný deň Emanuela I. Andrássyho, ktorý v polovici 19. storočia mal v obci svoje hlavné sídlo a významne prispel k jej rozvoju. Kaštieľ, ktorý v Parchovanoch vybudoval, po druhej svetovej vojne zanikol. Starosta obce Marián Hazuga TASR informoval, že zamýšľajú prostredníctvom georadaru identifikovať aspoň jeho základy.



Súčasťou symbolického andrássyovského návratu bude aj odhalenie pamätného kameňa na mieste, kde stál kaštieľ. "Už dlhšie ma mrzelo, že jedna z dôležitých etáp histórie našej obce upadla takmer do zabudnutia. Výsledkom ich pôsobenia nebol iba kaštieľ, ale aj vybudovanie mlyna, kostola, parku, tehelne, prosperujúceho poľnohospodárstva či veľmi dôležitých protipovodňových opatrení. To všetko dávalo našim ľuďom nielen chlieb, ale bolo aj nositeľom pokroku," doplnil starosta.



Program pamätného dňa nesie názov Návrat (ne)zabudnutého grófa. Emanuel symbolicky zavíta do Parchovian v nedeľu (14. 7.). Program sa začne o 13.00 h v parku pri rybníku. Herci z Divadelného sveta zo Spišskej Novej Vsi predstavia viaceré momenty života rodu Andrássy v Parchovanoch.



Pracovníci Slovenského národného múzea - Múzea Betliar, odprezentujú popularizačnú prednášku a ako výpožičku zo zbierkového fondu nášho múzea nainštalujú v budove obecného úradu výstavu pod názvom Andrássy známy i neznámy. "Som presvedčená, že spolupráca Betliara a Parchovian je začiatkom zaujímavého spoločného objavovania aj ďalších doteraz neznámych historických príbehov," zdôrazňuje riaditeľka múzea Tímea Mátéová.



V programe nebude chýbať hudobný mix vychádzajúci z folklórnych tradícií Parchovian a melódií charakteristických pre šľachtické salóny. Súčasťou podujatia bude aj divadelná hra pre deti a mládež, súťaž o starostovu tortu, pripravené sú aj pamätné listy aj prívesky pripomínajúce tento deň.