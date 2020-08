Parčík Husova zrevitalizujú, mesto plánuje obnovu aj ďalších parkov

Bratislava 10. augusta (TASR) – Parčík Husova v bratislavskom Novom Meste prejde revitalizáciou. Zrealizujú sa tu sadovnícke úpravy, obnovia spevnené plochy, rozšíri verejné osvetlenie, vysadí zeleň, zhotoví zavlažovací systém a dodá a namontuje sa mobiliár i detské ihrisko. Vyplýva to zo zmluvy za 121.128 eur s DPH, ktorú hlavné mesto podpísalo s firmou TravnikServis.



Hlavné mesto zároveň plánuje aj revitalizáciu parku Karlova Ves a Žilinská. Pripravuje aj revitalizáciu okolia pomníka Daniela Tupého. V prípade parku v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves uzavrel magistrát rámcovú dohodu s firmou Awe Atelier na služby architekta a projektanta. Vypracovať má teraz štúdiu k Parku športu a oddychu Karlova Ves. Od firmy teraz žiada vypracovať štúdiu. Mesto plánuje park vybudovať pri Karloveskej a neďaleko Líščieho údolia. Počíta tu s bežeckými aktivitami, skate parkom, workoutom i trávnatou plochou pre cvičenie.



"Súčasťou zadania je preverenie funkcie 'venčoviska' a v prípade priestorových a funkčno-prevádzkových možností zapracovať do riešenia. Do územia je implementovaný návrh skate parku, na ktorý je už vypracovaný realizačný projekt a jeho poloha a forma je pre riešenie daná a musí byť v návrhu rešpektovaná. Taktiež Sakurová aleja musí byť v návrhu riešení rešpektovaná," píše sa v zmluve o dielo. Odhadovaná výška nákladov na realizáciu je 175.000 eur bez DPH.



Awe Atelier má vypracovať štúdiu na revitalizáciu parku Žilinská v Starom Meste, blízko Námestia slobody a Úradu vlády SR. Mesto chce získať čo najlepšie riešenie pre revitalizáciu verejného priestranstva na tunajšej električkovej zastávke. Plánuje tu prinavrátiť zeleň i revitalizovať zelené plochy. V projekte hovorí o takzvanej "zelenej zastávke". Teda o objekte so zelenou strechou a zelenými stenami. "Na preverenie zostávajú aj funkcie parčíka z priestorových, funkčno-prevádzkových možností a dostupnosti plochy vôbec," píše sa v zmluve.



Magistrát žiada aj navrhnúť úpravy časti chodníka na nároží Žilinskej ulice, a to obnovenie zeleného pásu pod stromoradím, priestor zastávky MHD otvoriť smerom do zelene s oddychovou zónou pod korunami stromov, zhodnotiť stav existujúceho verejného osvetlenia. Taktiež hovorí o možnosti doplnenia prvkov drobnej architektúry, nerušivých herných prvkov i o arboristickom zhodnotení existujúcej zelene. Odhadovaná výška nákladov na realizáciu je podľa mesta 78.000 eur bez DPH.



Bratislava plánuje aj revitalizáciu okolia pomníka Daniela Tupého na Tyršovom nábreží. S firmou Katedesign – ateliér záhradnej architektúry podpísala zmluvu na projekčné práce.