Park bojovej techniky vo Svidníku zrevitalizujú

Svidník 4. októbra (TASR) - Vojenský historický ústav (VHÚ) Bratislava revitalizuje od konca roka 2023 Park bojovej techniky vo Svidníku. V areáli niekdajšieho Dukelského múzea vo Svidníku, v súčasnosti múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea bol v rokoch 1971 až 1974 postupne vybudovaný ako jeho vonkajšia expozícia a zároveň pamiatka na boje Karpatsko-duklianskej operácie. VHÚ o tom informuje na svojej webstránke.



Ako uvádza, doposiaľ prechádzal park počas celej svojej takmer polstoročnej existencie iba menšími obmenami, v rámci ktorých sa predovšetkým menil počet vystavených exponátov.



"V minulosti tu bol napríklad vystavený aj nemecký obrnený transportér Sonderkraftfahrzeug 250/1 spolu so sovietskym protitankovým kanónom vzor 1937, ktoré boli premiestnené do interiérovej expozície vo Vyhliadkovej veži na Dukle. Popritom tam boli postupne z priestoru Údolia smrti prevezené tri kanónové húfnice vzor 37 spolu s kanónovou húfnicou vzor 18/47. Okrem toho tam mala svoje miesto aj poľná kuchyňa slovenskej armády, ktorá práve prechádza čiastočnou renováciou," priblížil VHÚ.



V súčasnosti je park tvorený 17 exponátmi. Dôvodom na jeho rozsiahlu revitalizáciu bol najmä nevyhovujúci stav pôvodného drenážneho odvodňovacieho systému na mieste, kde boli exponáty pôvodne vystavené. Nová dispozícia parku bola schválená Krajským pamiatkovým úradom v Prešove.



Koncom roka 2023 boli začaté práce súvisiace s vybudovaním nových železobetónových podstavcov pre prezentovanú bojovú techniku. Vo februári 2024 sa následne začalo s premiestňovaním jednotlivých exponátov. Ako prvé bolo do blízkosti budovy múzea presunuté dopravné lietadlo Lisunov Li-2, ktoré sa v júni aj osadilo na nové podstavce.



"Aktuálne prebieha komplexná renovácia jeho interiérových priestorov, keďže v blízkej budúcnosti je plánované jeho prepojenie priamo s centrálnou expozíciou, a to prostredníctvom priameho prechodu z jej balkóna. Samotné lietadlo tak bude po uplynutí niekoľkých desaťročí opätovne sprístupnené návštevníkom," uvádza VHÚ.



V priebehu jarných mesiacov sa na nové miesta podarilo presunúť ľahšie exponáty a v júli bola na nových podstavcoch osadená aj ostatná technika. Presun techniky sa uskutočnil za pomoci príslušníkov Ozbrojených síl SR, najmä 20. práporu logistiky.



"Ešte v priebehu tohto roka budú najskôr odstránené všetky staré betónové podstavce a následne upravený terén. V celom areáli je naplánované, okrem iného, aj dobudovanie nových chodníkov a osadené budú aj nové lavičky a odpadkové koše. Vybudovaný bude aj nový kamerový systému spolu s úsporným LED osvetlením. Pribudnú aj nové moderné informačné tabule," uvádza VHÚ s tým, že v celom areáli bude realizovaná nová sadovnícka úprava.