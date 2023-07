Park J. Poppera má byť v budúcnosti druhým najväčším v Petržalke

Bratislava 3. júla (TASR) - V bratislavskej Petržalke, v developerskom projekte Slnečnice, otvorili prvú časť nového Parku Josepha Poppera. Má rozlohu 14.000 štvorcových metrov (m2) a stála 3,4 milióna eur. Verejnosti ponúka voľnočasové a športové aktivity. Po dokončení všetkých častí by mal mať rozlohu 58.000 m2 a má sa stať druhým najväčším parkom na území mestskej časti. Za projektom stojí developerská spoločnosť Cresco Real Estate.



V prvej časti parku nájdu návštevníci napríklad fitness a workout zónu, vhodnú aj pre seniorov, petangové ihrisko či detské ihrisko s hracími prvkami aj pre deti s pohybovým obmedzením. V rámci oddychovejšej časti parku sú pripravené grilovacie a piknikové zóny. Nechýba ani bludisko zo živého plotu či výbeh pre psy s agility prvkami.



Dôraz sa kládol aj na rozmanitosť flóry, keďže park by mal byť využívaný celoročne. Kľúčová bola aj čo najjednoduchšia údržba parku. "Preto sme nešli cestou drevín náročných na údržbu. Volili sme skôr lokálne osvedčené druhy ako platany, duby či lipy, javory, borovice, okrasné čerešne, jelše, ginko alebo ambrovník," priblížila, krajinná architektka a spoluautorka parku Zuzana Isteníková.



Park, ktorý by mohla do správy prevziať mestská časť, je pomenovaný po Josephovi Popperovi, ktorého rodina v lokalite rastúcej štvrte na konci Petržalky niekoľko generácií farmárčila. Pre zhoršujúcu sa politickú situáciu pred druhou svetovou vojnou však museli z krajiny utiecť. Pozemky sa do rodiny Popperovcov vrátili až v rámci reštitúcií po Nežnej revolúcii.