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Park Jabloňová poskytne priestor na komunitné pestovanie i cvičenie

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Predpokladaná cena zákazky je 142.080,46 eura bez DPH.

Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Obec Miloslavov v okrese Senec hľadá zhotoviteľa kompletnej revitalizácie plochy v rámci projektu Park Jabloňová. „Cieľom je vytvoriť funkčný priestor, v ktorom môžu návštevníci územia tráviť potrebný čas a zároveň podporiť zdravie,“ uvádza obec v opise predmetu zákazky v rámci výzvy na predkladanie ponúk, ktorú v piatok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predpokladaná cena zákazky je 142.080,46 eura bez DPH. V rámci navrhovaného projektu by mala byť súčasťou parku napríklad dažďová záhrada, ale aj zóna s komunitným pestovaním, ráta sa aj s fitness zónou a prvkami na cvičenie.

Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 20. augusta, hodnotiacim kritériom je cena.
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