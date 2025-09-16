< sekcia Regióny
Park kultúry a oddychu v Prešove pripravil pre školy výchovné programy
Ponuka zahŕňa témy od vedy a techniky cez ekológiu, folklór, hudbu až po digitálnu bezpečnosť a zdravé vzťahy.
Autor TASR
Prešov 16. septembra (TASR) - Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove pripravil v školskom roku 2025/2026 výchovné programy pre základné a stredné školy. Cieľom je spájať vzdelávanie so zážitkom a poskytnúť žiakom atraktívne podujatia, ktoré dopĺňajú školskú výučbu. Programy sa uskutočnia v rôznych zariadeniach PKO a sú určené pre žiakov všetkých vekových kategórií – od prvého ročníka základnej školy po stredné školy. TASR o tom informovala manažérka kultúry PKO Valéria Valičková.
Ako uviedla, ponuka zahŕňa témy od vedy a techniky cez ekológiu, folklór, hudbu až po digitálnu bezpečnosť a zdravé vzťahy. Programy sú vedené odborníkmi, umelcami a pedagógmi, pričom kombinujú diskusiu, divadlo, hudbu aj interaktívne aktivity.
Inšpirovať sa a diskutovať o vede s osobnosťou slovenskej vedy - teoretickým fyzikom, vysokoškolským pedagógom a tvorcom Vedátorského podcastu môžu záujemcovia v októbri v rámci výchovného programu Prečo je veda cool s vedátorom? Koncom októbra sa uskutoční hudobno-kultúrne predstavenie Zachráňme zemeguľu venované témam ako ekológia, triedenie odpadu a význam čistej vody a čistého vzduchu.
Slovenský ľudový umelecký kolektív zahrá v novembri divadlo Gašparko a v podaní študentov Súkromného konzervatória Prešov spolu so žiakmi lokálnych základných umeleckých škôl je pripravený Galavečer rozprávkových piesní.
Budúci rok v marci sa uskutoční divadelné predstavenie Naša triedna či prednáška s Mirom Drobným na tému kyberšikany, cieľom ktorej je prevencia, budovanie digitálnej zodpovednosti a podpora bezpečného online prostredia pre mladých. Detský folklórny súbor Šarišanček záujemcom predvedie krásu folklórnych tradícií, hudby, tancov a spevov z regiónov Šariš a Zemplín, rusínsku aj rómsku kultúru. Na programe sú aj rozhovory so študentmi o dôležitých témach, ktoré rezonujú medzi dnešnou mládežou, bezpečnosť na internete a zodpovedné správanie v online priestore, sexuálne zdravie, prevencia, zdravé vzťahy, sebaláska.
V apríli je na programe zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla) s názvom Kúzelná fyzika.
PKO ponúka pre školy komentované prehliadky ortodoxnej synagógy, ako aj Mestskej galérie Caraffka. Prehliadky synagógy ponúkajú žiakom možnosť spoznať židovskú kultúru, náboženstvo a históriu priamo v autentickom prostredí synagógy. Sú vhodné ako doplnok výučby dejepisu, etiky či náboženstva. V Caraffke návštevníkom približujú históriu Prešova vrátane temných udalostí Prešovských krvavých jatiek pod vedením generála Antonia Caraffu.
