Park na Popradskom nábreží počas leta revitalizujú

Poprad 6. júna (TASR) - Na ulici Popradské nábrežie v Poprade začali v týchto dňoch práce na obnove parku. Samospráva informovala, že revitalizácia sa dotkne územia na ľavom brehu rieky Poprad s rozlohou viac ako 5600 štvorcových metrov (m2).



Projekt zahŕňa revitalizáciu zelene, úpravu peších komunikácií, vytvorenie detskej zóny, a tiež obnovu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia a kamerového systému. "V centre nášho mesta tak vznikne verejný priestor k dispozícii rôznym vekovým kategóriám," uvádza radnica s tým, že realizáciou stavby sa nezmení funkčné využitie územia. Zachovaná ostane tranzitná funkcia parku pre peších aj cyklistov, lokalita by mala následne slúžiť pre oddych, hru a šport.



"Detská zóna by mala vzniknúť na ploche 266 m2, pričom kapacita ihriska bude 20 detí. Športová časť sa bude rozkladať na 56 m2 s kapacitou osem ľudí. Zatrávnené plochy budú o výmere 3044 a komunikácie 2239 m2," konkretizuje mesto.



Projekt tiež počíta so senzorickým chodníkom pre všetky vekové kategórie. Ide o plochu vytvorenú z rôznych materiálov, po ktorej je vhodné kráčať bosými nohami pre stimuláciu zmyslov a posilnenie neuromotoriky. Revitalizácia parku by mala podľa samosprávy trvať počas celého leta.