Park pri kaštieli v Rakoviciach by mohol prejsť revitalizáciou

Trnava/Rakovice 27. júna (TASR) - Park pri kaštieli v areáli Spojenej odbornej školy v Rakoviciach (okres Piešťany) by mohol prejsť revitalizáciou. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa v tejto súvislosti uchádza o nenávratný príspevok z výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Predloženie žiadosti o príspevok schválili krajskí poslanci na stredajšom (26. 6.) zasadnutí.



Zo schváleného návrhu vyplýva, že celkové plánované výdavky na revitalizáciu parku sú 423.146 eur, žiadosť o nenávratný finančný príspevok predstavuje 359.674 eur. Zvyšná časť v objeme sedem percent z celkovej sumy by bola financovaná zo štátneho rozpočtu a ôsmimi percentami by sa podieľal Trnavský kraj.



Výsledkom revitalizácie by mal byť obnovený parkový trávnik, nový mobiliár, závlahový systém, vegetačné prvky, spevnené plochy a výsadba nových drevín. Plánovaný začiatok realizácie projektu je vo štvrtom kvartáli 2024. Projektový zámer schválila Rada partnerstva TTSK na svojom poslednom zasadnutí.