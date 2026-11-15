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Park pri malom kaštieli v Snine obnovili za viac ako 375.000 eur
Objekt malého kaštieľa sa v súčasnosti využíva ako administratívna budova a zároveň ponúka priestor pre rôzne odborné, spoločenské a kultúrne podujatia.
Autor TASR
Snina 15. novembra (TASR) - Historický park pri malom sninskom kaštieli získal vďaka krajským eurofondom novú podobu. Pribudli tu chodníky, altánok, oddychové zóny aj obnovená zeleň. Mesto Snina prostredníctvom integrovaných územných investícií Prešovského samosprávneho kraja nadviazalo na predchádzajúce etapy obnovy areálu a zavŕšilo jeho komplexnú revitalizáciu. Celková investícia projektu predstavuje viac ako 375.000 eur, z toho zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvoria približne 345.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Predmetom tretej etapy obnovy parku národnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 19. storočia bolo vybudovanie a doplnenie parkovej infraštruktúry. Jej cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre oddych a spoločenské aktivity, zvýšiť kvalitu tunajšieho verejného priestoru, a tým aj jeho využiteľnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ uviedla Jeleňová.
Ako povedala, v areáli kaštieľa bola obnovená parková zeleň, doplnený parkový mobiliár, altánok s oddychovým sedením a v okolí altánku aj pozdĺž rieky Cirocha smerom k jazierku pribudli nové priepustné chodníky zo zámkovej dlažby. Projekt priniesol aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomáhajú lepšie reagovať na zmeny klímy.
„V rámci areálu nad rámec projektu mesto Snina zafinancovalo aj ďalšie dôležité doplnky, ako je inštalácia nového osvetlenia pozdĺž chodníkov, vybudovanie elektrických rozvodní i chodníka vedúceho priamo k nemocnici. Tieto aktivity zabezpečili funkčnejšie prepojenie jednotlivých častí parku, zlepšili jeho dostupnosť a prispeli k celkovému estetickému zhodnoteniu,“ doplnila Jeleňová.
Objekt malého kaštieľa sa v súčasnosti využíva ako administratívna budova a zároveň ponúka priestor pre rôzne odborné, spoločenské a kultúrne podujatia. Organizujú sa tu pracovné stretnutia, prednášky, konferencie, workshopy aj komorné koncerty a menšie kultúrne podujatia.
Projekt Obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina - 3. etapa historického parku sa realizoval v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zameranej na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.
„Predmetom tretej etapy obnovy parku národnej kultúrnej pamiatky z prvej polovice 19. storočia bolo vybudovanie a doplnenie parkovej infraštruktúry. Jej cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre oddych a spoločenské aktivity, zvýšiť kvalitu tunajšieho verejného priestoru, a tým aj jeho využiteľnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ uviedla Jeleňová.
Ako povedala, v areáli kaštieľa bola obnovená parková zeleň, doplnený parkový mobiliár, altánok s oddychovým sedením a v okolí altánku aj pozdĺž rieky Cirocha smerom k jazierku pribudli nové priepustné chodníky zo zámkovej dlažby. Projekt priniesol aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomáhajú lepšie reagovať na zmeny klímy.
„V rámci areálu nad rámec projektu mesto Snina zafinancovalo aj ďalšie dôležité doplnky, ako je inštalácia nového osvetlenia pozdĺž chodníkov, vybudovanie elektrických rozvodní i chodníka vedúceho priamo k nemocnici. Tieto aktivity zabezpečili funkčnejšie prepojenie jednotlivých častí parku, zlepšili jeho dostupnosť a prispeli k celkovému estetickému zhodnoteniu,“ doplnila Jeleňová.
Objekt malého kaštieľa sa v súčasnosti využíva ako administratívna budova a zároveň ponúka priestor pre rôzne odborné, spoločenské a kultúrne podujatia. Organizujú sa tu pracovné stretnutia, prednášky, konferencie, workshopy aj komorné koncerty a menšie kultúrne podujatia.
Projekt Obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina - 3. etapa historického parku sa realizoval v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zameranej na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.