< sekcia Regióny
Park Sekule v lokalite Mláky pri diaľnici D2 vstupuje do procesu EIA
Lokalita Mláky pri Sekuliach dostane v najbližších rokoch novú podobu. Park s celkovou rozlohou 249 hektárov bude pozostávať z rekreačnej a strategickej časti.
Autor TASR
Sekule 24. novembra (TASR) - V lokalite Mláky pri obci Sekule na Záhorí pripravujú multifunkčný projekt Park Sekule, ktorý má prepojiť rekreáciu, bývanie a hospodársky rozvoj. Investor predložil zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Strategická časť projektu má slúžiť logistike, ľahkej výrobe a technologickým prevádzkam. TASR o tom informoval Peter Papanek v mene investora.
Lokalita Mláky pri Sekuliach dostane v najbližších rokoch novú podobu. Park s celkovou rozlohou 249 hektárov bude pozostávať z rekreačnej a strategickej časti. „Takmer dve tretiny územia bude tvoriť verejne prístupná rekreačná časť s jazerami, plážami, športoviskami a cyklotrasami. Zvyšnú, približne tretinu územia pri diaľnici D2 zaberie strategická časť,“ uviedla pre TASR Martina Juhász v zastúpení investora - akciovej spoločnosti Majetkový Holding.
Ako ďalej uviedla, strategická časť poskytne priestor pre logistiku, ľahkú výrobu, výskum a moderné technologické prevádzky s tisícami pracovných miest. „Celý projekt zároveň počíta s obnovou prírodného prostredia, novými dopravnými riešeniami a miliónovými príjmami pre obec,“ doplnila.
Súčasťou zámeru je aj vlastná technická infraštruktúra. Počíta s čistiarňou odpadových vôd, vodnými zdrojmi a elektrickou rozvodňou. Energetické riešenie má zahŕňať fotovoltické panely a batériové úložiská. Nákladná doprava má byť vedená na cestu prvej triedy a následne na diaľnicu D2 tak, aby obchádzala obytnú časť obce.
Začiatok výstavby predpokladajú v roku 2028, pričom celý areál sa má postupne rozvíjať do roku 2035. „Harmonogram bude závisieť od výsledkov procesu EIA a ďalších povoľovacích konaní,“ dodala Juhász.
Lokalita Mláky pri Sekuliach dostane v najbližších rokoch novú podobu. Park s celkovou rozlohou 249 hektárov bude pozostávať z rekreačnej a strategickej časti. „Takmer dve tretiny územia bude tvoriť verejne prístupná rekreačná časť s jazerami, plážami, športoviskami a cyklotrasami. Zvyšnú, približne tretinu územia pri diaľnici D2 zaberie strategická časť,“ uviedla pre TASR Martina Juhász v zastúpení investora - akciovej spoločnosti Majetkový Holding.
Ako ďalej uviedla, strategická časť poskytne priestor pre logistiku, ľahkú výrobu, výskum a moderné technologické prevádzky s tisícami pracovných miest. „Celý projekt zároveň počíta s obnovou prírodného prostredia, novými dopravnými riešeniami a miliónovými príjmami pre obec,“ doplnila.
Súčasťou zámeru je aj vlastná technická infraštruktúra. Počíta s čistiarňou odpadových vôd, vodnými zdrojmi a elektrickou rozvodňou. Energetické riešenie má zahŕňať fotovoltické panely a batériové úložiská. Nákladná doprava má byť vedená na cestu prvej triedy a následne na diaľnicu D2 tak, aby obchádzala obytnú časť obce.
Začiatok výstavby predpokladajú v roku 2028, pričom celý areál sa má postupne rozvíjať do roku 2035. „Harmonogram bude závisieť od výsledkov procesu EIA a ďalších povoľovacích konaní,“ dodala Juhász.