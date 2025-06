Park svätej Rozálie v Kolárove prejde rozsiahlou rekonštrukciou

Kolárovo 12. júna (TASR) - Park sv. Rozálie v Kolárove v okrese Komárno prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Do verejnej súťaže na dodávateľa stavebných prác sa prihlásili štyria záujemcovia. Víťaz obstarávania predložil ponuku s najnižšou hodnotou 695.680 eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V júli minulého roka schválilo Mestské zastupiteľstvo Kolárovo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu obnovy parku, ktorý by mal byť financovaný z prostriedkov EÚ. Zároveň poslanci schválili zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu.



Projekt je zameraný na budovanie zelenej infraštruktúry a rieši zazelenanie v centre Kolárova. Zahŕňa plochy existujúceho parku, revitalizáciu chodníkov a spevnených plôch, mobiliáru a zelene v rámci obnovy parku v intraviláne mesta Kolárovo, pričom celková plocha riešeného územia je 31.000 štvorcových metrov.



Cieľom obnovy parku sú estetické parkové úpravy mestského typu s integráciou viacerých funkčných a tematických celkov, zvýšenie atraktívnosti promenády. Vytvorením rôznorodých priestranstiev sa park stane naplno využitým územím s možnosťou na krátkodobý, ale aj na celodenný pobyt s rôznymi funkciami určenými pre všetky vekové kategórie.