Park v Bánovciach nad Bebravou sa symbolicky preniesol do stredoveku

Na snímke dobový spolok Morová rana na stredovekom festivale Villa Ben. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bánovce nad Bebravou 20. augusta (TASR) - Mestský park v Bánovciach nad Bebravou sa v sobotu symbolicky preniesol do stredoveku. Štvrtý ročník festivalu Villa Ben, ktorý odkazuje na niekdajšie pomenovanie mesta, poznačil dážď. Predstavili sa na ňom dobové spolky s palnými zbraňami, rytieri i remeselníci.Stredoveký festival do Bánoviec nad Bebravou priniesol Poliak Krystof Balut so svojou partnerkou Barborou.spomenul Balut. Ten sa podľa svojich slov neskôr zamiloval do Slovenky Barbory, presťahoval sa na Slovensko a bolo tak len otázkou času, ako a kedy nájdu svoje uplatnenie v histórii.V Bánovciach nad Bebravou podobné podujatie podľa Baluta nebolo. A aj keď poznal ľudí, ktorí mali o organizáciu festivalu záujem, nedali ho dokopy.poznamenal s úsmevom.Baluta podľa jeho slov teší, že si cestu na podujatie nachádza čoraz viac ľudí, a to hlavne preto, lebo ho robia hlavne pre nich.Svoje zastúpenie na podujatí mali lukostrelci, spolky zo Zvolena, Nitry i z Poľska. Svoje umenie predviedli i remeselníci, mladí kováči s ohromnou vyhňou, priadka, drevorezbári, výrobca bubnov, kožiar, nožiar, tkáčka, cinár, keramikár, košikár, výrobkyňa mydielok, výrobcovia hračiek a tovariš s výbavou pre mladých rytierov. Stredoveký festival ukončí v nočných hodinách ohňová šou v podaní Sokoliarov Aquila z Bojníc.