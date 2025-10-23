< sekcia Regióny
Mestský park v Banskej Bystrici dočasne uzavrú
Dôvodom je predpoveď nepriaznivého počasia a zlý zdravotný stav viacerých stromov, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť návštevníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. októbra (TASR) - Banskobystrická samospráva až do odvolania uzatvára mestský park na Tajovského ulici. Dôvodom je predpoveď nepriaznivého počasia a zlý zdravotný stav viacerých stromov, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť návštevníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„V najbližších dňoch sa podľa meteorologických predpovedí očakáva zhoršenie poveternostných podmienok. Silný nárazový vietor v kombinácii s dažďom už neraz spôsobil značné škody na verejnej zeleni a v niektorých lokalitách došlo k pádu stromov,“ uviedla Marhefková.
Zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) vo štvrtok podvečer mestský park uzatvoria výstražnými tabuľami a páskami, opatrenie potrvá do odvolania. Na dodržiavanie uzávery bude dohliadať mestská polícia, ktorá v prípade potreby zabezpečí aj presun osôb bez domova na bezpečné miesto.
Samospráva žiada obyvateľov, aby počas nepriaznivého počasia neprechádzali cez mestský park a obmedzili svoj pohyb na verejných priestranstvách, v blízkosti parkovísk, chodníkov či detských ihrísk. V prípade pádu stromov alebo konárov budú ich odstránenie zabezpečovať pracovníci ZAaRES.
Banskobystrická radnica v súvislosti s mestským parkom aktuálne pripravuje aj verejné obstarávanie na dodanie oplotenia, ktorým plánuje park uzatvoriť, kým nebudú realizované bezpečnostné výruby stromov v zlom zdravotnom stave. „Rozsah výrubu bude upresnený podľa záverov vyplývajúcich z plánovaného nezávislého dendrologického posudku, ktorého spracovanie si samospráva objednala od certifikovaného arboristu,“ doplnila hovorkyňa.
Banskobystrická radnica v súvislosti s mestským parkom aktuálne pripravuje aj verejné obstarávanie na dodanie oplotenia, ktorým plánuje park uzatvoriť, kým nebudú realizované bezpečnostné výruby stromov v zlom zdravotnom stave. „Rozsah výrubu bude upresnený podľa záverov vyplývajúcich z plánovaného nezávislého dendrologického posudku, ktorého spracovanie si samospráva objednala od certifikovaného arboristu,“ doplnila hovorkyňa.