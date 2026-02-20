< sekcia Regióny
Park v Krupine čaká revitalizácia, pre verejnosť bude zatvorený
Hlavným cieľom obnovy parku je pripraviť ho na dôsledky klimatickej zmeny - najmä na horúce letá, prívalové dažde a obdobia sucha.
Autor TASR
Krupina 20. februára (TASR) - Park Andreja Sládkoviča v Krupine čaká v najbližšom období rozsiahla revitalizácia vrátane realizácie vodozádržných opatrení, na ktorú získalo mesto dotáciu vo výške takmer 857.000 eur. Primátor Krupiny Radoslav Vazan informoval, že v týchto dňoch pristupujú k odovzdaniu staveniska vysúťaženej firme a projekt sa tak môže začať realizovať. Park tak bude z toho dôvodu pre širokú verejnosť zatvorený.
„Hlavným cieľom obnovy parku je pripraviť ho na dôsledky klimatickej zmeny - najmä na horúce letá, prívalové dažde a obdobia sucha,“ priblížil Vazan. V rámci projektu vybudujú vodopriepustné spevnené plochy, terénne schody a dažďové záhrady na prirodzené zadržiavanie vody. Zrekultivujú trávnaté plochy, vybudujú nové dažďové žľaby a kanalizáciu, osadia tiež nové verejné osvetlenie a parkový mobiliár.
Tieto úpravy podľa jeho slov zvýšia komfort a bezpečnosť návštevníkov a zároveň ochránia park pred negatívnymi vplyvmi počasia. „Pri rekonštrukcii bude zachovaný historický charakter miesta, aby zostal dôstojnou súčasťou našej mestskej identity,“ podotkol.
Vazan doplnil, že v parku tiež prebehol dendrologický prieskum, ktorý posúdil zdravotný stav stromov. „Na základe odborného hodnotenia bolo identifikovaných deväť stromov určených na výrub - ide o jedince v zlom stave, ktoré predstavujú riziko pre návštevníkov,“ konštatoval s tým, že zabezpečia plnohodnotnú náhradnú výsadbu nových stromov.
„Hlavným cieľom obnovy parku je pripraviť ho na dôsledky klimatickej zmeny - najmä na horúce letá, prívalové dažde a obdobia sucha,“ priblížil Vazan. V rámci projektu vybudujú vodopriepustné spevnené plochy, terénne schody a dažďové záhrady na prirodzené zadržiavanie vody. Zrekultivujú trávnaté plochy, vybudujú nové dažďové žľaby a kanalizáciu, osadia tiež nové verejné osvetlenie a parkový mobiliár.
Tieto úpravy podľa jeho slov zvýšia komfort a bezpečnosť návštevníkov a zároveň ochránia park pred negatívnymi vplyvmi počasia. „Pri rekonštrukcii bude zachovaný historický charakter miesta, aby zostal dôstojnou súčasťou našej mestskej identity,“ podotkol.
Vazan doplnil, že v parku tiež prebehol dendrologický prieskum, ktorý posúdil zdravotný stav stromov. „Na základe odborného hodnotenia bolo identifikovaných deväť stromov určených na výrub - ide o jedince v zlom stave, ktoré predstavujú riziko pre návštevníkov,“ konštatoval s tým, že zabezpečia plnohodnotnú náhradnú výsadbu nových stromov.