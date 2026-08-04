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Park v Žarnovici prijal pre vysoké teploty viaceré opatrenia
Zvieratá majú k dispozícii dostatok čerstvej pitnej vody a ošetrujúci personál pravidelne kontroluje jej dostupnosť a stav.
Autor TASR
Žarnovica 4. augusta (TASR) - Park so zvieratami pri Žarnovici prijal v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení. Počas vonkajších vysokých teplôt majú zabezpečiť komfort pre zvieratá i pre zamestnancov. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka prevádzky Denisa Prôčková.
Spresnila, že zvieratá majú k dispozícii dostatok čerstvej pitnej vody a ošetrujúci personál pravidelne kontroluje jej dostupnosť a stav. „Zabezpečili sme aj možnosti ochladenia a osvieženia. A to napríklad prostredníctvom tienenia či ďalších opatrení primeraných konkrétnemu druhu,“ objasnila.
Pri starostlivosti o zvieratá zároveň prihliadajú na ich prirodzené správanie a individuálne potreby. Podotkla, že počas najteplejších častí dňa sa prirodzene ukrývajú v tieni alebo vyhľadávajú chladnejšie miesta. Doplnila, že ich zdravotný stav a správanie personál sleduje. „Jediné, ktoré sa tešia z vysokých teplôt, sú surikaty vlnkavé. Prirodzene obľubujú teplo a slnenie, keďže pochádzajú z teplých a suchých oblastí,“ poznamenala. Napriek ich obľube však majú aj možnosť ukryť sa v klimatizovaných priestoroch. Pri niektorých druhoch využívajú počas horúcich dní aj vychladené ovocie a zeleninu. „Takéto opatrenia však vždy zodpovedajú konkrétnemu druhu, jeho prirodzenej strave a odporúčaniam zodpovednej pracovníčky poverenej starostlivosťou o zvieratá,“ zdôraznila.
Ako riaditeľka uviedla, nie všetky priestory v areáli sú klimatizované, keďže pri zvieratách potrebujú zohľadňovať ich prirodzené podmienky a potreby. „Využívame preto najmä tienenie, dostatok vody, prirodzené úkryty, stromy, prírodné aj umelo vytvorené jazierka a ďalšie formy ochladzovania podľa potreby,“ reagovala.
Opatrenia prijímajú aj vo vzťahu k zamestnancom. Personál má podľa nej zabezpečený celodenný pitný režim. Pri organizácii práce dohliadajú na aktuálne klimatické podmienky. Obedňajšiu prestávku predĺžili na jednu hodinu a zaviedli aj krátke prestávky počas celého pracovného dňa. Cieľom je, aby mal personál možnosť pravidelného oddychu a ochladenia. „Ak je to možné, najnáročnejšie pracovné činnosti vykonávajú v chladnejších častiach dňa,“ zhrnula Prôčková.
Spresnila, že zvieratá majú k dispozícii dostatok čerstvej pitnej vody a ošetrujúci personál pravidelne kontroluje jej dostupnosť a stav. „Zabezpečili sme aj možnosti ochladenia a osvieženia. A to napríklad prostredníctvom tienenia či ďalších opatrení primeraných konkrétnemu druhu,“ objasnila.
Pri starostlivosti o zvieratá zároveň prihliadajú na ich prirodzené správanie a individuálne potreby. Podotkla, že počas najteplejších častí dňa sa prirodzene ukrývajú v tieni alebo vyhľadávajú chladnejšie miesta. Doplnila, že ich zdravotný stav a správanie personál sleduje. „Jediné, ktoré sa tešia z vysokých teplôt, sú surikaty vlnkavé. Prirodzene obľubujú teplo a slnenie, keďže pochádzajú z teplých a suchých oblastí,“ poznamenala. Napriek ich obľube však majú aj možnosť ukryť sa v klimatizovaných priestoroch. Pri niektorých druhoch využívajú počas horúcich dní aj vychladené ovocie a zeleninu. „Takéto opatrenia však vždy zodpovedajú konkrétnemu druhu, jeho prirodzenej strave a odporúčaniam zodpovednej pracovníčky poverenej starostlivosťou o zvieratá,“ zdôraznila.
Ako riaditeľka uviedla, nie všetky priestory v areáli sú klimatizované, keďže pri zvieratách potrebujú zohľadňovať ich prirodzené podmienky a potreby. „Využívame preto najmä tienenie, dostatok vody, prirodzené úkryty, stromy, prírodné aj umelo vytvorené jazierka a ďalšie formy ochladzovania podľa potreby,“ reagovala.
Opatrenia prijímajú aj vo vzťahu k zamestnancom. Personál má podľa nej zabezpečený celodenný pitný režim. Pri organizácii práce dohliadajú na aktuálne klimatické podmienky. Obedňajšiu prestávku predĺžili na jednu hodinu a zaviedli aj krátke prestávky počas celého pracovného dňa. Cieľom je, aby mal personál možnosť pravidelného oddychu a ochladenia. „Ak je to možné, najnáročnejšie pracovné činnosti vykonávajú v chladnejších častiach dňa,“ zhrnula Prôčková.