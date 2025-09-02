< sekcia Regióny
Park vo Zvolene má meno po slovenskom národnom dejateľovi od roku 1967
Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia.
Zvolen 2. septembra (TASR) - Park Ľudovíta Štúra vo Zvolene nesie meno po slovenskom národnom dejateľovi od roku 1967, keď v ňom umiestnili jeho podobizeň. Pamätník navrhol architekt Jozef Lacko a bustu vytvoril akademický sochár Ján Kulich. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že park obnovili pred piatimi rokmi a tým zavŕšili kompletnú rekonštrukciu zvolenského Námestia SNP. „Dnes ponúka priestor na oddych s novými chodníkmi a zeleňou, ktorá kvitne od skorej jari až do neskorej jesene,“ objasnil s tým, že osobitnú hodnotu prinášajú miestne stromy. Niektoré podľa mesta rastú už takmer sto rokov.
Ako ďalej uviedol, po rekonštrukcii park začal priťahovať aj kultúrne podujatia. Organizátori v ňom pravidelne pripravujú Kinozáhradu, Cestovateľské kino či letný festival Ľudskosť. „Každoročne počas Dní mesta hostí sprievodné programy, tohtoročné sa venovali práve spomienke na narodenie Ľudovíta Štúra,“ zdôraznil. Návštevníci sledovali napríklad úryvok hry zvolenského divadla - Orol tatranský. „Zachytával Štúrov príbeh a toto divadelné prestavenie patrilo medzi najnavštevovanejšie podujatia Dní mesta,“ podotkol Svatuška.
Samospráva pripomína, že v sobotu (6. 9.) sa uskutoční tradičný Národný výstup na Pustý hrad. „Organizátori ho odštartujú uctením si pamiatky Ľudovíta Štúra, položením kytice k jeho pamätníku v parku,“ spomenul.
Vzťah Štúra k rodine, Zvolenu i Adele Ostrolúckej pripomína aj expozícia vo zvolenskom Lesníckom a drevárskom múzeu. Kurátorka a historička múzea Tatiana Figurová pripomenula, že ak majú školy záujem o výklad o živote Ľudovíta Štúra, historici múzea sú im k dispozícii. „Sme ochotní urobiť prednášku aj v školách, ideálne je to však v našich priestoroch, kde je to autentické,“ poznamenala s tým, že na prehliadku výstavy sa treba vopred ohlásiť.
Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Narodil sa 29. októbra 1815 v Uhrovci. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku konáva pravidelne od roku 1985.
