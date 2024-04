Park zvierat v Stropkove štartuje novú sezónu

Stropkov 13. apríla (TASR) - Najnavštevovanejšia turistická atrakcia v Stropkove otvára počas víkendu po zimnej prestávke svoje brány. Park zvierat, niekdajší ZOO park, má pre svojich návštevníkov v tomto roku pripravených niekoľko noviniek. Jeho vedúci Kamil Soóš uviedol, že sa snažili rozšíriť druhový fond parku. Podarilo sa im napríklad získať korytnačky močiarne a bazilišky, čo je druh jašterice.



"V najbližších dňoch pribudnú pštrosy nandu a veľkým lákadlom budú kengury, ktoré u nás očakávame v priebehu budúceho týždňa," doplnil Soóš. Pri detskom ihrisku počas zimnej prestávky vybudovali výbeh pre ovce a kozy, ktorý bude fungovať na spôsob kontaktnej ZOO. Počas sezóny pribudne pri pavilóne s primátmi aj voliéra určená pre malé mačkovité šelmy. "Toto budeme realizovať za pochodu, ale radi by sme to ukončili ešte v priebehu sezóny. Postupne sa chceme zamerať aj na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré prešlo pred sezónou nevyhnutnou údržbou. Príjemným spestrením pre návštevníkov je Rozprávková chalúpka, kde sa nachádza oddychový priestor a prebiehajú tam aj projekcie filmov zameraných na ekológiu a ochranu prírody," upozornil Soóš.



V Parku zvierat sa nachádza vyše 80 kusov zvierat a celkovo je tam 43 živočíšnych druhov. Vstupné na aktuálnu sezónu ostalo nezmenené. Park bude otvorený denne od 10. do 17. hodiny, počas víkendov ešte o hodinu dlhšie.