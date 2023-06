Parkovací dom v Banskej Bystrici plánujú dostavať do mája 2024

Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Máj budúceho roka je predpokladaný termín ukončenia výstavby polyfunkčného päťpodlažného domu pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici, ktorý s 221 parkovacími miestami pomôže riešiť parkovanie v lokalite Námestia slobody. Investorom je spoločnosť VIG Offices, ktorá patrí do portfólia finančného domu poisťovne Kooperativa. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Hornex, ktorá už začala s výstavbou.



Ako vo štvrtok uviedol riaditeľ úseku nehnuteľností spoločnosti Kooperativa poisťovňa Martin Galo, do centra mesta prinášajú objekt, ktorý bude primárne slúžiť ako garážový dom.



"V spolupráci s banskobystrickými architektmi a zástupcami mesta sme projekt, ktorý sme v roku 2021 nadobudli už aj s právoplatnými stavebnými povoleniami, mierne upravili. Celý objekt vybudujeme v energeticky efektívnom štandarde. Na streche budovy budú fotovoltické panely, ktoré poslúžia na zásobovanie energiou garážového domu a jeho prevádzky. Zdroj tepla budeme získavať z centrálneho zdroja z teplárne v Banskej Bystrici," konštatoval Galo.



Ako dodal, na každom podlaží umiestnia nabíjacie stanice a aj za stavbou, kde vzniknú ďalšie exteriérové parkovacie miesta. Súčasťou parkovacieho domu majú byť obchodné a administratívne prevádzky na ploche približne 1800 štvorcových metrov, napríklad aj potraviny, kaviareň, lekáreň, toalety či dentálna klinika.



Primátor Ján Nosko je rád, že sa Banskobystričania definitívne rozlúčia s ďalším "strašiakom" mesta. Predtým to bola stará autobusová stanica a zostáva ešte dom kultúry a takzvané staré Tesco.



"Od roku 2013 niesol priestor pred mestským úradom hanlivé meno 'jama'. Predchádzajúci vlastník mal zámer tam vybudovať bytový dom, čo by nevylepšilo, ale, naopak, ešte zhoršilo parkovanie v tejto časti. Dosah mesta na to bol obmedzený. Nové parkovacie miesta budú slúžiť aj návštevníkom polikliniky, mestského úradu a do budúcna i návštevníkom domu kultúry, ktorý chceme spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom dostať do vlastníctva a zrekonštruovať ho," zdôraznil Nosko.