Parkovací systém chcú Bojnice spustiť ešte v prvom polroku

Bojnice 17. apríla (TASR) - Návštevníci i obyvatelia Bojníc budú za parkovanie po novom platiť. Parkovací systém chce mesto spustiť po dokončení všetkých potrebných náležitostí ešte v prvom polroku tohto roka, jeho ambíciou je pokryť čo najväčšiu dobu letnej turistickej sezóny.



Otázku parkovacej politiky intenzívnejšie rieši mesto, ktoré je turistickým centrom hornej Nitry, už od roku 2018. Primátor Ladislav Smatana pripomenul, že reguláciou parkovania samospráva sleduje jednak zaistenie bezpečnosti a poriadku na uliciach, ako i presunutie náporu turistov na mestské záchytné parkovisko. Prostriedky, ktoré mesto z parkovacieho systému získa, chce investovať do infraštruktúry, ciest a chodníkov.



Regulácia statickej dopravy je podľa primátora nevyhnutnosťou. "Musíme regulovať statickú dopravu, pretože infraštruktúra nezodpovedá 21. storočiu. Cesty boli budované pred desiatkami rokov, áut pribúda a nikto sa nezamýšľal, kde budú parkovať. O to viac v Bojniciach, ktoré sú veľmi navštevovaným turistickým mestečkom. Problémy sú cítiť hlavne v centre," spomenul Smatana.



Samospráva v súčasnosti podľa neho dokončuje zvislé a vodorovné dopravné značenie na území mesta, rovnako i softvér. Presný termín spustenia systému ešte primátor špecifikovať nevedel, závisí to podľa neho od dokončenia procesov, predpokladá, že to bude počas mája.



"Ambíciou mesta je, aby sme zachytili čo najviac z turistickej letnej sezóny," doplnil konateľ spoločnosti Služby mesta Bojnice Radovan Mik. Samospráva chce podľa neho zabezpečiť i testovaciu prevádzku.



Návrh nového systému parkovania je založený na platbe za parkovanie na vyhradených miestach formou SMS, prípadne mobilnej aplikácie pre návštevníkov mesta. V prípade obyvateľov s trvalým pobytom na systéme rezidentských kariet odstupňovaných podľa počtu áut. "Na rozdiel od iných miest v Bojniciach bude jedna parkovacia zóna. Ak si obyvateľ zakúpi rezidentskú kartu, ktorá bude virtuálna, bude mať možnosť parkovať v celej zóne," priblížil primátor.



Súčasťou parkovacej zóny nebude parkovisko za kultúrnym centrom, to bude fungovať v režime ako doposiaľ. Parkovacia zóna bude zahŕňať územie Bojníc, nie mestskej časti Dubnica, obyvatelia Dubnice však budú mať možnosť zakúpiť si rezidentskú kartu. "Nová centrálna parkovacia zóna tvorí štyri parkovacie zóny. Spolu to bude bez stavebných úprav iba zmenou organizácie dopravy približne 775 miest, ktoré vzniknú najmä zjednosmernením jednotlivých ulíc," ozrejmil Mik.



Systém nie je podľa neho úplne nemenný. "Máme dohodu s mestským úradom i obyvateľmi, že letná sezóna nám ukáže, ako to funguje a čo nefunguje. V septembri by sme chceli všetky veci vyhodnotiť, stretnúť sa i s občanmi, potom osloviť i dopravného inžiniera a čo bude treba na projekte prerobiť, sa prerobí," dodal Mik.