Parkovanie v Bojniciach prejde zmenami, dočasné bude lacnejšie

Bojnice 28. novembra (TASR) - Návštevníci Bojníc v budúcom roku zaplatia za prvú hodinu parkovania o polovicu nižšiu sumu, prevádzková doba plateného parkovania bude kratšia. Ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) budú od platby oslobodení. Nové príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok, zaviedlo i na základe pripomienok obyvateľov aj ďalšie zmeny.



Zmeny v parkovacom systéme pripravovalo mesto niekoľko mesiacov, od septembra zbieralo pripomienky i od obyvateľov, pripomenul konateľ mestskej spoločnosti Služby mesta Bojnice Radovan Mik.



"Zásadnými pripomienkami obyvateľov bolo, aby sa uvoľnilo parkovanie pre domácich a parkovanie návštev, príbuzných domácich. Regulácia sa robila najmä pre domácich, aby boli cesty pokojné a mali kde zaparkovať," priblížil Mik.



Najzásadnejšou zmenou pre domácich je podľa neho skrátenie prevádzkovej doby spoplatneného parkovania, a to od 7.00 h do 17.00 h, pôvodne trvala do 19.00 h. "Samospráva rovnako mnohonásobne navýšila návštevnícky paušál, z 20 hodín budú mať obyvatelia k dispozícii 200 hodín," doplnil. Obyvatelia nad 65 rokov a ŤZP za ročnú rezidentskú kartu zaplatia 20 eur namiesto 30 eur.



Vodiči po novom za prvú hodinu parkovania zaplatia namiesto dvoch eur jedno euro. Držitelia preukazu ŤZP budú mať po novom bezplatné parkovanie, od platby za parkovanie budú oslobodené i zvláštne služby a mestské organizácie pri výkone služby.



Mestský poslanec a bývalý viceprimátor Jozef Hatvanyi za nové VZN nehlasoval. Ako uviedol, mesto už v minulosti o parkovaní uvažovalo a pracovalo na tom niekoľko rokov. "My sme hovorili o tom, že spoločnosť na parkovanie mala byť pod technickými službami, začať sme chceli na sídlisku Lúčky a potom by sme systém ďalej rozširovali, ak by bola vôľa. Navrhovali sme nejakú cenotvorbu, ktorá bola úplne odlišná od dnešnej a bola nižšia," ozrejmil Hatvanyi. Tvrdí, že na území mesta sú ešte ďalšie problémy, napríklad s lekármi a pre Bojničanov je navýšenie deprimujúce. Na druhej strane vyzdvihol navýšený návštevnícky paušál.



Zmeny podľa dát a štatistík Mika prinesú výpadok z príjmov za prvú hodinu parkovania približne 30.000 eur, tieto podľa neho mohlo mesto použiť na investície do dopravnej infraštruktúry.



Nové VZN nadobudne účinnosť 15 dní po jeho zverejnení. "Jediný posun je pri cenách a prevádzkovej dobe systému, ktoré sa musia preniesť na takmer 100 informačných tabúľ, toto bude účinné od 1. februára 2025," dodal Mik.



Mestské zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie petíciu za bezplatné parkovanie obyvateľov Bojníc.