Parkovací systém v Bojniciach zrejme upravia, mesto zbiera pripomienky

Bojnice 18. septembra (TASR) - Parkovací systém v Bojniciach pravdepodobne prejde úpravami. Pripomienky mesto zbieralo i na verejných stretnutiach s obyvateľmi, ktoré boli v utorok (17. 9.). Od zavedenia systému zaznamenalo upokojenie dopravy v uliciach i viac vodičov, ktorí parkujú na mestskom záchytnom parkovisku.



Regulované parkovanie pre návštevníkov a obyvateľov spustila samospráva kúpeľného mesta oficiálne na začiatku júla, už vtedy avizovala, že ho po určitom čase vyhodnotí.



Mária Luptovská poukázala na to, že v meste je malý počet miest pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). "Keď ide môj muž k doktorovi, nemá mnohokrát kde zaparkovať, je tam jedno miesto a už tam niekto stojí. Musí sa vrátiť domov, zavolať si známeho, ktorý ho tam odvezie," spomenula Luptovská. Navrhla, aby bolo viac miest vyhradených pre ZŤP.



Systém podľa svojich slov hodnotí pozitívne Miroslav Zlocha, podľa ktorého obyvateľom po odstránení nedostatkov prinesie lepší a bezpečnejší život. "Zmizli autá z ciest, ľudia si ich poschovávali do dvorov. Turistov sme poslali na zberné parkovisko," priblížil Zlocha.



Obyvatelia tiež riešili jednosmerné ulice, ktoré priniesla zmena organizácie dopravy, či navýšenie počtu parkovacích miest. Konateľ mestskej firmy Služby mesta Bojnice (SMB) Radovan Mik podotkol, že pri zmenách musí prísť čo k najväčšej zhode. "Diskusiami s občanmi štartujeme inovovania systému. Pripomienky následne vyhodnotíme, diskutovať budú o nich odborníci v rámci komisií, popri tom sa budú riešiť projektové veci i s dopravným inšpektorátom. Celé by to mal ukončiť návrh zmeny VZN, ktorý môže verejnosť opätovne pripomienkovať," priblížil Mik s tým, že výsledkom bude schválenie nového VZN a zavádzanie zmien.



Mik zhodnotil, že zavedením parkovacieho systému sa upokojila doprava, zvýšila sa bezpečnosť a dlhodobí návštevníci sa presunuli na záchytné parkovisko. "Najmä ide o exponované časti ako Čampurka, Pribinova, Hornoulická ulica a Ulica S. Chalupku, tieto ulice sú prejazdné a sú tam miesta pre obyvateľov. To isté je na sídlisku Lúčky. Návštevníkov na záchytnom parkovisku je viac, tým bude i viac zdrojov," konkretizoval.



Konateľ SMB avizoval, že samospráva sa bude zaoberať zvýšením návštevníckeho paušálu, navýšením počtu miest pre ŤZP, ktoré chce pridať nad rámec zákona, SMB chcú navrhnúť i bezplatné či zľavnené parkovanie pre ŤZP. "Témou môže byť i úprava cien či rozšírenie systému," dodal Mik.