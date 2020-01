Parkovací systém v centre Partizánskeho spustia neskôr

Partizánske 24. januára (TASR) - Parkovací systém v centre mesta Partizánske spustí neskôr, a nie vo februári. Samospráva chce riešiť ešte niektoré pripomienky, ktoré vyplynuli z diskusií, rovnako plánuje odstrániť i niektoré technické nedostatky. Pripomienkami sa bude zaoberať pracovná skupina, rozhodli o tom na svojom mimoriadnom rokovaní v piatok tamojší mestskí poslanci.



Samospráva zvolaním rokovania reagovala na technické nedostatky, ako i veľké množstvo podnetov, ktoré prišli už po schválení všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v záujme vyjsť čo najväčšej skupine občanov v ústrety. "Navrhol som uznesenie, aby mestské zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta, primátora o oddialenie účinnosti VZN v nadväznosti na sankcionovanie a kontrolovanie státia, pretože v súčasnosti platné VZN by si vyžadovalo 1. februára nástupy s kontrolou a počas týždňa i so sankcionovaním," uviedol primátor Jozef Božik.



Zároveň samospráva podľa neho vytvorí pracovnú skupinu, ktorá pripraví aktualizované znenie VZN, ktoré by mali poslanci prerokovať a schváliť vo februári. "Ešte predtým opäť zvoláme občanov, aby sme si to s nimi znova prešli, pretože naším cieľom je pripraviť taký model, s ktorým bude spokojná minimálne nadpolovičná väčšina tých, ktorých sa tento model bude dotýkať," doplnil.



Radnica už zabezpečila aplikáciu na parkovanie a naďalej zabezpečuje výdaj rezidentských kariet. Ešte nie je namaľované všetko dopravné vodorovné značenie, a to najmä v bočných uliciach Námestia SNP, osadiť sa musí i zvislé dopravné značenie.



"Občania majú požiadavky, aby v niektorých uliciach mohli zastaviť. Je to napríklad Roosveltova ulica, kde budeme navrhovať, aby bola zjednosmernená. Potom sú to požiadavky niektorých bytových domov, ktoré sú v hranici parkovacej zóny, aby v nej mali možnosť ľudia zastaviť," ozrejmil poslanec Juraj Krasula z výboru mestskej časti Centrum.



Výbor a radnica registrujú podľa neho aj požiadavku rodičov detí základných a materských škôl v centre, aby sa platnosť plateného parkovania začínala o 8.00 h, čím by tak rodičia mohli deti bez problémov doviezť do školy a nemuseli za to zaplatiť. Samospráva sa bude podľa Krasulu zaoberať i celoročnou parkovacou kartou, ktorá by mohla byť za zľavnenú cenu, čím by vyšla v ústrety ľuďom pracujúcim v centre.



"Som veľmi rád, že sa vytvorila pracovná komisia, kde mestská a štátna polícia i odborníci budú môcť hovoriť o tom, čo je a nie je možné. Chceme jasné pravidlá, ktoré budú môcť využívať ľudia a mestská polícia ich bude môcť jednoznačne kontrolovať," dodal mestský poslanec. Samospráva zatiaľ predpokladá, že parkovaciu politiku spustí 1. apríla, uzavrel Božik.