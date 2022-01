Parkovacia politika je jedna z najväčších reforiem, tvrdí Vallo

V Bratislave začala od pondelka 10. januára 2022 platiť v prvých troch lokalitách, Tehelné pole v Novom Meste (na snímke), Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači, mestská parkovacia politika - Bratislavský parkovací asistent PAAS. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. januára (TASR) - Mestská parkovacia politika v Bratislave - Bratislavský parkovací asistent PAAS, ktorú v prvých troch zónach spustili v pondelok (10. 1.), je jedna z najväčších reforiem v hlavnom meste za posledné roky. Ide o výraznú zmenu vo fungovaní a myslení obyvateľov. Na utorkovom stretnutí s novinármi to povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že PAAS nebude platiť v celej Bratislave.skonštatoval primátor. Zároveň deklaroval, že všetky peniaze získané cez PAAS budú využité na zlepšenie verejného priestoru a parkovania v danej zóne, odkiaľ boli vybraté.Vallo je presvedčený, že zavedenie regulácie parkovania je potrebná vec pre Bratislavu, a to pre lepšie parkovanie rezidentov, pre diskusiu o tom, kde autá v meste majú byť a kde nie, či pre lepšiu plynulosť dopravy.vysvetlil primátor.Zavedenie PAAS v jednotlivých častiach Bratislavy sa podľa jeho slov bude realizovať postupne. Od pondelka začala regulácia platiť v troch zónach, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Do budúcna má začať platiť napríklad v zóne hlavná stanica a Blumentál v Starom Meste či na Nivách v Ružinove. Magistrát avizuje projektovú prípravu na parkovacie domy v rôznych častiach mesta i záchytné parkoviská na Jasovskej, Jurajovom dvore, Púchovskej i v Inchebe.uviedol Vallo. V rámci prvých zón, kde už platí PAAS, evidovalo k pondelku mesto zaregistrovaných 4200 rezidentských, 2318 návštevníckych, 1657 bonusových a 26 abonentských kariet.Kontrolu parkovania v jednotlivých zónach bude mesto realizovať prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kontrolovať budú priamo v teréne kontrolóri. Každú zónu skontrolujú za deň aj viackrát. Tento týždeň zle parkujúcim budú kontrolóri lepiť na autá "žltú nálepku" s upozornením, že vodič porušil pravidlá o parkovaní. Kontrolóri budú následne lepiť "oranžové nálepky", znamená to, že majiteľ už dostal pokutu.Získať viac informácií o PAAS, registrovať sa, zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu či iné parkovacie karty (bonusovú, návštevnícku, abonentskú) môžu obyvatelia cez web paas.sk.